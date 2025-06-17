向川普示好？Meta放寬審核政策 調查曝「有害內容激增」

一項今天公布的調查結果顯示，自從科技企業Meta在美國終止第3方事實查核並放寬內容審核政策以來，旗下各大@@@社群媒體@@@平台上的仇恨言論等有害內容激增。

法新社報導，這項調查針對Instagram、臉書（Facebook）和Threads約7000名活躍用戶。Meta今年1月裁撤美國事實查核員，改採X平台推廣的「社群筆記」（Community Notes）模式供一般用戶自行揪出錯誤資訊。

許多人認為此一決定是企圖向總統川普新政府示好，川普的保守派支持者長期批評這些科技平台的事實查核是一種限制言論自由、審查右翼內容的手段。

Meta也放寬關於性別和性別認同等議題的限制。根據Meta更新後的社群守則，其平台將允許用戶基於性別或性取向指責別人「有心理疾病」或「不正常」。

根據「紫外線」（UltraViolet）、「同性戀反詆毀聯盟」（GLAAD）和「全力以赴」（All Out）等數位暨人權組織公布的調查，「這些政策轉變，象徵這家公司近10年來建立的內容審查標準出現劇烈反轉」。

「在約7000名接受調查的活躍用戶中，我們發現明顯證據顯示有害內容增加，言論自由降低，自我審查變多。」

在這項調查中，每6名受訪者就有1人在Meta平台上遭遇某種形式的性別或性暴力，66%的受訪者聲稱親眼看過諸如仇恨或暴力等有害內容。

92%的受訪者說，他們擔心有害內容不斷增加，覺得在Meta平台上不像以前那樣受保護，現在更容易看到有害內容或遭有害內容攻擊。

77%的受訪者覺得現在自由表達意見「不如以前安全」。

Meta不願就這項調查置評。

Meta在今年5月發布的最新季度報告中堅稱，今年1月的政策變更造成的影響極其有限。

報告寫道：「自今年1月宣布做出改變後，我們在美國的執行錯誤減少了一半；在同一時期內，在平台上違規內容的出現率很低，這一點在多數容易出現違規內容的敏感領域中大致保持不變。」

發起調查的組織則堅稱，這份報告未反映用戶所遭遇的針對性仇恨和騷擾經驗。