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美國閱兵步伐不整齊被酸「像散步」 退伍士兵曝原因幫辯護
美國陸軍成立250周年，6月14日舉行34年來最大規模的閱兵慶祝，但軍人步操不整齊的場面意外成為話題，被指「似散步」，與俄羅斯、朝鮮等國相差甚遠，有現已成為網紅的退役士兵則辯護指，背後原因是美國陸軍除了禮儀部隊外，大部份人在完成基礎訓練後就不再步操。
在影片中，美軍士兵的步伐與整齊劃一相距甚遠，被指彼此不協調、鬆散、不熱情，不同於其他國家軍隊展示的高昂步伐。
有網友指「像在公園散步」、「未見過如此能量低的步操」，也有網友質疑他們是否被命令以Route Step March或At Ease March模式步操，即屬於輕鬆、不太嚴格的步操方式。
美國退伍軍人、現成為網紅（KOL）的Jake Broe則指，原因是除了禮儀部隊外，都沒有人在完成基本訓練和技術學校課程後接受步操訓練，他辯護指「這些士兵在軍隊都有真正的工作」，是「為保衛國家做重要工作。他們沒有練習步操」。
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文章授權轉載自《香港01》
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