川普自爆急返美「另有大事」！否認促以伊停火 嗆馬克宏蹭熱度

路透報導，美國總統川普17日稍早發文，駁斥法國總統馬克宏說法，川普稱他提前結束G7行程與促成以色列和伊朗停火「無關」，甚至不客氣批評馬克宏「蹭熱度」。

川普表示，馬克宏根本「不清楚」他為何返回華府，並強調他離開的原因「遠比停火更重大」。

川普在貼文毫不客氣寫下：「蹭熱度的法國總統馬克宏，錯誤宣稱我離開G7峰會返回華府是為了處理以伊的『停火』。錯誤！」

川普接著說：「他根本不知道我現在為什麼要前往華府，但這絕對跟停火無關。比停火還重大多了。不管有意還是無意，馬克宏永遠搞不清楚狀況。敬請期待！」