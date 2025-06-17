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OpenAI拿下近60億元合約 將為美軍提供AI工具

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導

美國國防部今天在聲明中宣布，人工智慧（AI）新創公司OpenAI獲得一筆2億美元（約新台幣59億元）合約，將為軍方供應AI工具。

綜合法新社與路透社報導，國防部表示，總部位於舊金山的OpenAI將「研發原型尖端AI能力，以在戰爭和企業領域應對國家安全重大挑戰」。

OpenAI表示，這項與國防部合作的計畫，是在公司將AI應用於政府部門行動下首度締結的夥伴關係。

OpenAI發文表示，公司規劃展示先進AI可大幅改善行政運作，例如協助軍人取得醫療照護和網路防禦。

OpenAI表示，AI的所有軍方用途都將符合公司的使用規範。

大型科技企業愈來愈常向美軍遊說採用他們的工具，包括Meta、OpenAI，以及保守派科技業億萬富豪提爾（Peter Thiel）成立的AI防禦公司「帕蘭泰爾」（Palantir）。

OpenAI與國防技術新創公司Anduril Industries去年底宣布合作為「安全任務」研發及部署AI解決方案。

兩家公司表示，他們結合OpenAI的模型和Anduril的軍事技術平台，以加強抵禦航空無人機及其他「無人飛行器系統」。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）當時說：「OpenAI為了盡可能讓更多人受惠而打造AI，並支持以美國為首的行動，確保這項技術維護民主價值。」

美國國防部表示，這項計畫主要在華府及其周邊地區進行，預計2026年7月完成。

美國國防 國防部 OpenAI

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