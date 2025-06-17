路透：川普支持率穩定 移民政策反對多於認可

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調，美國總統川普的支持度過去一個月保持穩定，但隨著政府加強打擊力度，美國人不像先前那麼支持他處理移民問題的方式。

這項為期6天的民調顯示，42%的美國成年人認可這位共和黨籍總統的作為，與路透社/益普索今年5月16日至18日調查的結果持平。2月以來，川普的支持率基本上保持穩定，僅比他1月剛剛回到白宮後的47%略有下降。

但他在移民議題上的支持率從5月中旬的47%下跌到44%。川普承諾驅逐數以百萬計非法居留者，他下令在工作場所突擊查緝移民，引發包括洛杉磯在內的街頭示威活動，一些抗議者甚至縱火燒車，川普因此命令軍隊進駐洛杉磯保護聯邦大樓並支援移民執法。

許多美國人支持軍事部署，在最新民調中，63%受訪者對非法移民感到擔憂。

但川普在移民議題上的支持率愈來愈像他在其他政策領域的支持率，不認同者多於認同者。

約49%受訪者在移民議題上對川普持反對態度，比認可比例高出5個百分點。不認可的人數比例也比一個月前的45%上升。

在經濟議題上，52%受訪者不認同川普做法，39%認同。美國人對他的外交政策普遍也評價不高。

這項線上調查收集4258名美國成年人的回覆，誤差幅度約為2個百分點。