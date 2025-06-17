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路透：川普支持率穩定 移民政策反對多於認可

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
6月11日，近千民眾在美國紐約弗利廣場以及賈維茨聯邦大廈前抗議聯邦政府移民政策。中新社
6月11日，近千民眾在美國紐約弗利廣場以及賈維茨聯邦大廈前抗議聯邦政府移民政策。中新社

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）今天結束的民調，美國總統川普的支持度過去一個月保持穩定，但隨著政府加強打擊力度，美國人不像先前那麼支持他處理移民問題的方式。

這項為期6天的民調顯示，42%的美國成年人認可這位共和黨籍總統的作為，與路透社/益普索今年5月16日至18日調查的結果持平。2月以來，川普的支持率基本上保持穩定，僅比他1月剛剛回到白宮後的47%略有下降。

但他在移民議題上的支持率從5月中旬的47%下跌到44%。川普承諾驅逐數以百萬計非法居留者，他下令在工作場所突擊查緝移民，引發包括洛杉磯在內的街頭示威活動，一些抗議者甚至縱火燒車，川普因此命令軍隊進駐洛杉磯保護聯邦大樓並支援移民執法。

許多美國人支持軍事部署，在最新民調中，63%受訪者對非法移民感到擔憂。

但川普在移民議題上的支持率愈來愈像他在其他政策領域的支持率，不認同者多於認同者。

約49%受訪者在移民議題上對川普持反對態度，比認可比例高出5個百分點。不認可的人數比例也比一個月前的45%上升。

在經濟議題上，52%受訪者不認同川普做法，39%認同。美國人對他的外交政策普遍也評價不高。

這項線上調查收集4258名美國成年人的回覆，誤差幅度約為2個百分點。

美國 移民 川普

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