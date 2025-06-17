聽新聞
0:00 / 0:00
川普喊卡G7急返華府！下令「國安會戰情室待命」
路透報導，福斯新聞節目主持人瓊斯（Lawrence Jones）於當地時間16日晚間發文，美國總統川普提前結束G7行程返回華府坐鎮，同時下令國家安全理事會於戰情室待命。
一名白宮官員也向美國有線電視新聞網（CNN）證實消息表示，川普已經指示在華府的國安人員前往白宮戰情室召開會議。
川普稍早先是在真實社群發文，呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭。
隨後白宮發言人李維特證實，中東情勢不斷發展，川普結束G7領袖晚宴後將提前返回華府坐鎮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言