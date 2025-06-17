快訊

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

殘骸噴入鏡頭！以色列轟炸伊朗國營電視台 主播逃命震撼畫面曝光

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

聽新聞
0:00 / 0:00

川普喊卡G7急返華府！下令「國安會戰情室待命」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日於加拿大G7峰會。法新社
美國總統川普16日於加拿大G7峰會。法新社

路透報導，福斯新聞節目主持人瓊斯（Lawrence Jones）於當地時間16日晚間發文，美國總統川普提前結束G7行程返回華府坐鎮，同時下令國家安全理事會於戰情室待命。

一名白宮官員也向美國有線電視新聞網（CNN）證實消息表示，川普已經指示在華府的國安人員前往白宮戰情室召開會議。

川普稍早先是在真實社群發文，呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭。

隨後白宮發言人李維特證實，中東情勢不斷發展，川普結束G7領袖晚宴後將提前返回華府坐鎮。

華府 白宮 川普

延伸閱讀

台積可望受惠！川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%

要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

川普籲950萬人速撤離德黑蘭！稱美將「做一些事」已增加中東部署

川普稱G7驅逐俄國是個錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

相關新聞

要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

彭博資訊報導，根據白宮消息，美國總統川普將提前結束G7峰會行程，預計16日晚間返回華府坐鎮。

台積可望受惠！川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%

美國參議院的稅改法案草案提議，暫時為半導體製造業者提高投資的租稅減免額度，以加強對晶片業者在美國設廠的補貼。

川普喊卡G7急返華府！下令「國安會戰情室待命」

路透報導，福斯新聞節目主持人瓊斯（Lawrence Jones）於當地時間16日晚間發文，美國總統川普提前結束G7行程返...

紐約州議會通過教育公平法案 亞太裔課綱立法邁關鍵一步

紐約州參、眾兩會日前通過了由州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸(John Liu)提出的「亞太裔教育公...

華郵記者信箱遭駭 「外國政府」下的手？

華爾街日報十五日報導，華盛頓郵報遭遇網路攻擊，多名記者的電子郵件帳戶遭入侵，極有可能是外國政府所為。

暗殺美議員槍手居住地落網 抄出攻擊目標清單竟有70人

美國明尼斯達州十四日驚傳兩起政治暗殺，兩位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成兩死兩傷。五十七歲槍手博爾特在當地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。