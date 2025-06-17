川普喊卡G7急返華府！下令「國安會戰情室待命」

路透報導，福斯新聞節目主持人瓊斯（Lawrence Jones）於當地時間16日晚間發文，美國總統川普提前結束G7行程返回華府坐鎮，同時下令國家安全理事會於戰情室待命。

一名白宮官員也向美國有線電視新聞網（CNN）證實消息表示，川普已經指示在華府的國安人員前往白宮戰情室召開會議。

川普稍早先是在真實社群發文，呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭。

隨後白宮發言人李維特證實，中東情勢不斷發展，川普結束G7領袖晚宴後將提前返回華府坐鎮。