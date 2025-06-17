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台積可望受惠！川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國參議院的稅改法案草案提議，暫時為半導體製造業者提高投資的租稅減免額度。路透
美國參議院的稅改法案草案提議，暫時為半導體製造業者提高投資的租稅減免額度。路透

美國參議院的稅改法案草案提議，暫時為半導體製造業者提高投資的租稅減免額度，以加強對晶片業者在美國設廠的補貼。

這項措施將把工廠投資的稅額抵減比率，從現行的25%提高至30%，進一步激勵晶片業者在租稅優惠於2026年底到期前，加速興建新廠。

這項由美國前總統拜登在2022年簽署的「晶片與科學法」，目標透過政府支持，把半導體製造業從亞洲帶回美國本土。該法提供390億美元補助金及多達750億美元貸款，但其中最具吸引力的就是針對相關投資項目的25%租稅抵免。

主要受惠者包括英特爾（Intel）、台積電、三星電子與美光。在幾乎所有案子中，租稅抵免都是這些企業自晶片法所獲得的補助中，占比最大的部分。

儘管美國現任總統川普一直呼籲廢除晶片法，但兩黨國會議員普遍不願取消這項能為選區帶來高薪工作的補助計畫。包括商務部長盧特尼克在內的政府官員表示，正與半導體業者重新協商協議，鼓勵他們進行更大的投資，同時不增加納稅人的負擔。

參議員們希望能在7月4日國慶日前，將這項為家庭與企業減稅數兆美元的稅改法案送交川普簽署。不過，該法案在參議院通過前仍可能進行修訂，眾議院也必須通過最終版本，才能正式成為法律。

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