快訊

台股早盤漲逾200點 台積電開高15元

殘骸噴入鏡頭！以色列轟炸伊朗國營電視台 主播逃命震撼畫面曝光

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

美眾院指旅中富豪資助釀分裂 傳喚說明與北京關係

中央社／ 華盛頓16日專電

常住上海的美國億萬富翁辛漢據報與中共有關，並資助參與洛杉磯抗議的左翼組織。美國眾議院監督委員會已傳喚辛漢說明與中共的關係，並請司法部調查辛漢是否代表中共分化美國，讓美國無暇顧及外部衝突。

科技大亨辛漢（Neville Roy Singham）以支持極左社會主義者聞名。紐約時報（The New York Times）2023年報導，辛漢與中國官媒密切合作，並以眾多非營利組織和空殼公司為掩護，為在全球的宣傳活動提供資金。

聯邦眾議院監督暨改革委員會（下稱監督委員會）13日致函辛漢，表示正在調查「您被舉報資助美國境內多個極端主義實體的情況。據報導，您支持這些團體的目的是破壞及分裂我國，包括近期在加州洛杉磯發生的持續騷亂及暴力事件」。

川普政府加大打擊職場非法移民的力度，6月6日聯邦探員開始在洛杉磯商業區搜捕無證移民。突襲行動使當地勞工恐慌，也引爆持續數日的警民衝突，其中「社會主義與解放黨」（Party for Socialism andLiberation）於抗議行動中高度活躍。

監督委員會要求辛漢於6月27日前提供「社會主義與解放黨」資金的文件與通訊紀錄，以及與涉及中共的團體間的往來資料。

監督委員會成員魯納（Anna Paulina Luna）推文表示，「如果他拒絕出席，他將被傳喚；如果無視傳喚，將被移送司法部起訴」。

監督委員會同樣在13日將紐約時報過去關於辛漢與中共的調查報導提交司法部，指辛漢2019年與幾位「活躍於中共宣傳體系」的中國合夥人創辦顧問公司，他似乎還支持宣傳親中共論述的平台等。

「這些報導顯示，辛漢先生可能充當中共代理人。在習總書記領導下，中共以其『挑撥離間戰略』聞名，這是指試圖在敵方內部製造如此深的矛盾，以致其無暇顧及外部衝突」，監督委員會對司法部說。

監督委員會表示，如果辛漢代表中共執行此策略，他可能有義務依「外國代理人登記法」（ForeignAgents Registration Act, FARA）登記。

辛漢是左翼學者阿契伯德（Archibald Singham）的兒子，71歲的他曾創立總部位於芝加哥的軟體諮詢公司Thoughtworks。

辛漢的太太伊凡斯（Jodie Evans）也是號人物。

她協助成立反戰團體「粉紅代碼」（CodePink）。「粉紅代碼」過去批評中國人權紀錄，如今卻為中國發聲。

伊凡斯本人同樣是中國鐵桿支持者。她是「中國不是我們的敵人」一書的共同作者，並曾於2021年說，美國若壓垮中國，「將切斷人類和地球上生命的希望」。

她也將維吾爾人形容為恐怖分子，並為中國對待和大規模拘押維吾爾人的做法辯護。過去在YouTube直播影片中被問到對中國有何負面看法時，她說她「這輩子都想不出來。」

美國 司法 中共代理人

延伸閱讀

國際情勢挑戰...陸MEMS界台積電賽微電子售海外廠控股

北京籲以色列、伊朗 為重回對話談判創造條件

大陸核彈頭年增百枚 北京：堅持自衛防禦核戰略

北京招手入境遊客 生態遊、非遺體驗10大主題線路任玩

相關新聞

要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

彭博資訊報導，根據白宮消息，美國總統川普將提前結束G7峰會行程，預計16日晚間返回華府坐鎮。

台積可望受惠！川普稅改案提高半導體投資稅額抵免比率至30%

美國參議院的稅改法案草案提議，暫時為半導體製造業者提高投資的租稅減免額度，以加強對晶片業者在美國設廠的補貼。

川普認了有「大事」！美國務卿魯比歐也正在返回華府中

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗在當地時間17日凌晨對以色列發動新一波攻勢，以色列軍方指示特拉維夫和中部地區民眾撤...

川普喊卡G7急返華府！下令「國安會戰情室待命」

路透報導，福斯新聞節目主持人瓊斯（Lawrence Jones）於當地時間16日晚間發文，美國總統川普提前結束G7行程返...

紐約州議會通過教育公平法案 亞太裔課綱立法邁關鍵一步

紐約州參、眾兩會日前通過了由州眾議員李榮恩(Grace Lee)、州參議員劉醇逸(John Liu)提出的「亞太裔教育公...

華郵記者信箱遭駭 「外國政府」下的手？

華爾街日報十五日報導，華盛頓郵報遭遇網路攻擊，多名記者的電子郵件帳戶遭入侵，極有可能是外國政府所為。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。