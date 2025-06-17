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要出事了？川普提前結束G7行程 急返華府坐鎮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日於加拿大出席G7峰會，與英國首相施凱爾簽署一項貿易協議。法新社
美國總統川普16日於加拿大出席G7峰會，與英國首相施凱爾簽署一項貿易協議。法新社

彭博資訊報導，根據白宮消息，美國總統川普將提前結束G7峰會行程，預計16日晚間返回華府坐鎮。

白宮發言人李維特16日聲明表示，「總統川普將在16日晚間返回華府，以處理多項重要事務」。

在另外的社群貼文中，李維特提到中東地區危機不斷升級，引發外界憂心以色列與伊朗的衝突可能擴大為區域戰爭。

李維特寫到：「總統川普在G7峰會度過美好的一天，甚至與英國首相施凱爾簽署一項重要貿易協議，成果豐碩。但鑑於中東的情勢發展，總統將於16日晚間結束與各國領袖的晚宴後離開。」

白宮宣布川普提前結束G7行程之前，川普才發文呼籲所有人撤離伊朗首都德黑蘭；以色列則宣告展開更多攻擊。

白宮 川普 G7

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