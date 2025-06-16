經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。路透
高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。路透

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。該法案料將在未來十年內，讓美國的預算赤字增加數兆美元。

以下是三位專家提出的主要觀點：

1. 避險基金大亨達里歐（Ray Dalio）

達里歐認為，有三大因素將左右美國債務前景。一是政府支付債務的利息相對於收入的比率。若利息支出持續攀升，恐「令人無法接受地」導致政府無法將資金用在別處。

二是政府必須發行的債務規模與市場需求間的關係。若政府需出售公債數量超過投資人願意認購的量，就得提高利率，以端出更具吸引力的收益率來吸引買家。但高利率同時也會傷害市場與整體經濟。

三是聯準會（Fed）需印鈔購債的程度。若市場對美債需求特別疲弱，Fed可以介入購債，幫助政府籌資。但若需為此大量印鈔，恐將推升通膨、削弱美元價值。

達里歐長期對美國債務結構風險提出警告。他說，「人們能輕易量化這些惡化的跡象，並看出美國正朝債務危機邁進」，「當舉債支出受限時，這類危機便會發生，就像是由債務引發的經濟心臟病發作一樣」。

達里歐認為，為防止危機發生，政府應將預算赤字降至國內生產毛額（GDP）的3%。他估計，若能削減債務，利率將可能下降約150個基點，從而降低美國公債的利息支出、提振經濟。

2. 哈佛大學教授、前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家羅格夫（Ken Rogoff）

羅格夫表示，鑒於川普當前政策，美國很可能在未來四到五年內陷入債務危機，時程比他在川普連任前預估的五至七年更快。他說，「如今在本已居高不下的債務水準之上，再疊加更大的赤字，正為一場危機鋪路，最終將迫使政府作出重大調整」。

羅格夫認為，美國債務危機可能以兩種形式出現。一為通膨飆升並引發經濟衝擊。他說，「衝擊的具體形式難料，但痛苦程度恐超越新冠疫情時的通膨震撼，當時債市僅作出相對輕微的調整」。

再者，政府可能得以透過人為壓低利率並限制資本流動的方式控制債務。但這類措施將有損經濟成長，等於變相向國內儲戶徵稅。

3. 歷史學家、哈佛大學研究員弗格森（Niall Ferguson）

弗格森認為，美國債務危機可能會受軍事挑戰引爆，導致美國在進一步陷入債務負擔的情況下，喪失其全球強權地位。

弗格森評判一國債務是否難以維繫的最重要指標，是該國償付債務利息的支出是否高於國防支出。這項他稱之為「弗格森定律」（Ferguson's Law）的準則，如今已適用於美國。根據財政部資料，2024年度美國付出1.1兆美元的公債利息，超過同年核准的8,837億美元國防總預算。

弗格森說，幾乎每個違反「弗格森定律」的國家，最終都會失去在金融市場上的「強權」地位，而美國迄今還能毫無阻攔地持續舉債，部分原因在於美元仍是全球準備貨幣，且投資人仍將美國公債視為「無風險資產」，相信美國有能力按時支付利息。

但他也警告，這樣的局面似乎開始轉變，全球投資人正逐步減少美債曝險，並轉向非美元資產。

弗格森補充，「我20年來不斷警告，美國正走在一條難以維持的財政道路上，因此有時我感覺自己就像那個大喊『狼來了』的孩子」。

美國 債務危機

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