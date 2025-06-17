華郵記者信箱遭駭 「外國政府」下的手？

華爾街日報十五日報導，華盛頓郵報遭遇網路攻擊，多名記者的電子郵件帳戶遭入侵，極有可能是外國政府所為。

路透引述華爾街日報導稱，華郵總編輯莫瑞在一份內部備忘錄中表示，他們在十二日發現這起資安漏洞，目前已啟動調查。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，莫瑞在備忘錄中還說，這導致華郵十三日重置所有員工的登入憑證。

莫瑞表示：「雖然調查正在進行，我們認為這起事件所影響的員工帳戶數量有限，也已聯絡帳戶受影響的記者。我們認為這次未經授權的入侵不會影響華郵其他系統，或對讀者造成任何影響。」

華爾街日報引述知情人士說法指出，華郵員工被告知這起入侵事件影響記者的微軟帳號，入侵者可能已取得工作電郵內容。報導說，成為駭客目標的記者，包括國家安全和經濟政策團隊成員，其中有些人負責撰寫關於中國大陸的報導。

目前尚不清楚誰要為這起事件負責。記者時常成為駭客目標，因為國家支持的間諜想在報導公開前就掌握相關資訊，而網路犯罪分子則企圖勒索新聞機構。

華郵發言人被問及誰可能要為這次事件負責時拒絕評論。

華爾街日報母公司新聞集團也曾於二○二二年被入侵，當時有為數不詳的記者電郵帳號與資料外洩。