暗殺美議員槍手居住地落網 抄出攻擊目標清單竟有70人

美國明尼斯達州十四日驚傳兩起政治暗殺，兩位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成兩死兩傷。五十七歲槍手博爾特在當地時間十五日晚間落網。美聯社報導，博爾特被控犯下兩起二級謀殺罪和兩起二級謀殺未遂罪，遭警方上銬後關進亨內平郡監獄，預計在當地時間十六日下午出庭。

博爾特被控在十四日冒充員警，槍殺明州眾議員霍爾曼和她的丈夫馬克。明州州參議員霍夫曼與其妻子也遭他開槍，所幸經手術搶救脫險。

官員指出，博爾特犯案時戴著橡膠面具，冒充警察，並攜帶一本筆記本，上面記載約七十名潛在攻擊目標姓名，其中包括這兩位州議員。他還曾向趕抵現場的員警開火，隨後逃逸。

州刑事局局長埃文斯表示，當局在博爾特居住的錫布利郡發現其車輛以及數把槍枝。一名員警看到博爾特跑進樹林，警方隨後拉起警戒線並呼叫廿個戰術小組分頭搜索該區域，出動直升機在空中搜索以及員警在地面搜索，花了數小時找到博爾特。博爾特向警方投降，隨後被上銬逮捕。

稍早，警方循線鎖定博爾特一家七口住處，並警告附近居民關閉門窗與車庫，以防萬一。

警方也證實，博爾特行凶後曾向親友發送道歉簡訊，但對於犯案隻字未提。

明州民主黨聯邦參議員柯洛布查說，槍手行凶動機涉及墮胎議題，在槍手車內查獲的一份暗殺名單中，包括墮胎倡議人士及墮胎機構名稱，名單上還包括明尼蘇達州支持墮胎權的知名人士和民主黨議員。