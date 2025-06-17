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報上次大選的仇？川普驅逐非法移民 專挑民主黨重鎮

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
洛杉磯被川普點名是驅逐非法移民的重點城市。圖為美國「無王日」示威抗議者十四日遊行抵達洛杉磯聯邦大樓時，陸戰隊、加州國民兵和警方在聯邦大樓的階梯駐守。法新社
洛杉磯被川普點名是驅逐非法移民的重點城市。圖為美國「無王日」示威抗議者十四日遊行抵達洛杉磯聯邦大樓時，陸戰隊、加州國民兵和警方在聯邦大樓的階梯駐守。法新社

美國移民及海關執法局（ＩＣＥ）日前在洛杉磯的突襲搜索行動，引發大規模民眾抗爭。美國總統川普十五日再度表達支持ＩＣＥ，並點名洛杉磯、芝加哥紐約是驅逐非法移民的重點城市，指控這些城市是民主黨權力中心，還說民主黨透過非法移民操控選舉。

川普十五日在社群媒體發文表示，ＩＣＥ官員執行史上最大規模非法移民驅逐行動，展現出很大的力量、決心和勇氣，並認為ＩＣＥ人員現在遭到來自激進民主黨政客的暴力、騷擾甚至威脅；川普表示，沒有任何事情可以阻擋政府執行任務，完成美國人民要求。

川普說，他命令所有ＩＣＥ官員要盡一切力量完成這項重要目標，為史上最大非法移民驅逐行動繳出成果。他說，政府必須擴大拘留和驅逐大城市的非法移民，包括洛杉磯、芝加哥和紐約，有數百萬非法移民居住在這些城市。

川普說，這些城市都是民主黨重鎮，民主黨利用非法移民擴大選民基礎，在大選中作弊、醞釀福利國家，偷走美國公民高薪工作機會和福利，並稱這些「激進左派民主黨」腦筋有問題，厭惡美國，還想要摧毀美國的內城（inner cities，指市中心貧民聚居區）；川普說，這正是為什麼他們支持開放邊境、跨性別，以及讓男性參與女性的運動；川普說，他希望ＩＣＥ、邊境巡邏，以及愛國的執法人員專注在內城的犯罪，以及庇護城市。

川普也為ＩＣＥ官員打氣，稱真正的美國人每天都在為他們歡呼，指美國人希望他們的城市、學校和社區能夠免於非法移民的犯罪、衝突和混亂，他因此要求川普政府上下全力支持這分努力，扭轉大規模移民帶來的破壞。

川普說，美國聯邦政府將會繼續「再移民」，讓非法移民回到他們來的地方，同時防止任何破壞國內平靜的人再回到美國。

川普向ＩＣＥ、聯邦調查局、美國緝毒局、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局、國防部和國務院喊話，指他們擁有川普的堅定不移支持，要他們現在就去完成任務。

芝加哥 紐約 移民 洛杉磯 川普

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