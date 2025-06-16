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CNN：川普締造和平的人設崩塌？3原因恐被迫參戰以伊衝突

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5月23日於白宮簽署有關核能的行政命令，並回應記者提問。歐新社
美國總統川普5月23日於白宮簽署有關核能的行政命令，並回應記者提問。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，儘管美國總統川普極力避免讓美國捲入以色列與伊朗的全面戰爭，但隨著局勢惡化與內部壓力升高，包括飽受打擊的伊朗可能孤注一擲，以色列無力單獨摧毀伊朗核設施將升高美方壓力，還有共和黨鷹派施壓，種種因素可能讓川普最終難以置身事外，甚至這場衝突將成為其第二任期的關鍵考驗。

報導指出，川普曾拒絕以色列提出暗殺伊朗最高領袖的計畫，顯示他不願開啟戰端，極力延續「美國優先、反干預」的外交主張。然而，戰局的發展已超出他所能掌控。

原因一是，一旦伊朗決定孤注一擲，攻擊美軍基地或全球目標，華府勢必強硬反擊，以維持國際信譽與威懾力。伊朗也可能藉由攻擊波斯灣與紅海航線製造全球能源危機，反向逼迫川普約束以色列。

原因二是，以色列無法單獨摧毀位於伊朗福爾多（Fordow）的地下核設施，這將升高美方與伊朗核談判的壓力。政治新聞網Axios報導指出，該濃縮鈾設施建於山體深處，以方缺乏可摧毀地下設施的鑽地炸彈與重型轟炸機，而美國具備這些武器，且美軍轟炸機可從鄰近地區起飛。

原因三是，川普也面臨黨內鷹派施壓。多位共和黨人士主張，美方應協助以軍摧毀福爾多核設施。他們認為，伊朗此刻正處於罕見脆弱期，若不把握時機徹底破壞其核武潛力，未來恐再無良機。 

川普雖不願捲入戰爭，但他也深知國內政治風向複雜微妙。隨著他將共和黨塑造為更傾向孤立主義的政黨，「美國優先」的支持者已公開警告，若貿然出兵中東，恐破壞與「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤之間的信任。川普過去對選民情緒非常敏感，甚至在驅逐農業的非法移民行動上，也因顧忌鄉村票倉而退讓。若今後出兵伊朗，他勢必面對與其核心支持者價值觀背離的政治風險。

CNN說，川普過去標榜「交易的藝術」，但現實外交已多次打臉這一主張。

俄羅斯總統普亭無視終止烏俄戰的要求，中國國家主席習近平則在貿易戰中迫使川普讓步兩次。如今，以色列總理內唐亞胡也不顧華府勸告，對伊朗動手，形同破壞川普的伊朗外交布局。

這些挫敗凸顯川普雖身為美國總統，卻未能有效主導全球地緣局勢，其標榜的個人魅力與談判能力，現在看來並不管用。

川普在第二任期初本希望擔任和平締造者，展開對中東的新願景。如今情勢急轉直下，加薩地區人道危機未解，烏俄戰火持續升溫，伊朗局勢更可能爆發全面戰爭。

CNN認為，這場危機恐成川普第二任期最關鍵的國際試煉。他所構想的中東和平藍圖事與願違，而戰爭是否升級，更可能重塑川普的歷史定位。

美國 川普 伊朗

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