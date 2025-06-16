快訊

合成「好」字！42歲林依晨順利產下兒子 老公全程陪伴

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

美國搶稀土出招 考慮放貸1.2億美元給格陵蘭稀土計畫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國進出口銀行（EXIM）考慮為格陵蘭溪土計畫提供貸款，有望成為川普政府首件海外礦業投資案。路透
美國進出口銀行（EXIM）考慮為格陵蘭溪土計畫提供貸款，有望成為川普政府首件海外礦業投資案。路透

業務聚焦關鍵金屬勘探與開發的業者Critical Metals公司已經收到美國進出口銀行（EXIM）發出的意向書，內容是願意提供多達1.2億美元貸款，資助該公司位於格陵蘭的Tanbreez稀土礦項目。這可望成為川普政府首件海外礦業投資案。

路透報導，若這件貸款案獲核，將強化美國取得關鍵礦產的能力，減少對中國大陸的依賴。今年稍早，美國總統川普才公開表示有意收購格陵蘭這塊擁有豐富稀土資源的丹麥領土，儘管屢屢遭拒。

根據路透12日見到的信函，總部位於紐約的Critical Metals公司已符合初步資格，可申請美國進出口銀行提供1.2億美元貸款，該貸款若獲批准，還款期限為15年，比從民間取得融資還款期限更長。

美國進出口銀行是美國政府的官方出口信貸機構。該銀行在信中表示，Critical Metals符合一項專門為與中國競爭的企業所設計的貸款計畫資格。

Tanbreez計畫預期耗資2.9億美元，美國進出口銀行的資金將投入技術作業與推動礦場在2026年開始初步生產。一旦全面營運，該礦場預期每年可產8.5萬公噸稀土精礦，並產出兩種稀有金屬。

稀土是從電動車到飛彈系統等高科技產業的關鍵材料。中國在稀土的開採與提煉擁有主導地位，隨著美中貿易爭端加劇，北京當局在4月對稀土實施出口管制，引發相關供應鏈風險，也使得西方國家競相尋找尋找新供應來源。

Critical Metals雖然可能獲得貸款，但仍須興建自己的冶煉設施，或找到仍有剩餘產能的冶煉設施。該公司透露，目標是在美國境內進行稀土冶煉，美國進出口銀行提供的貸款將有助於達成這一目標。

美國 稀土 川普

延伸閱讀

美中貿易戰休兵擬再延90天 倫敦談判未觸及軍用稀土問題

陸稀土出口管制 歐洲車廠找替代貨源

TACO再跪？路透曝美中倫敦會談內幕：川普延關稅90天、軍用稀土中國仍死守

抗衡川普覬覦 馬克宏訪格陵蘭展現歐洲團結與支持

相關新聞

美議員連環暗殺槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

福斯新聞網報導，美國明尼斯達州14日驚傳2起政治暗殺，2位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成2死2傷。警方懸賞...

川普是全場變數！G7峰會加拿大登場氣氛緊張 專家盼無爆炸性衝突

七大工業國組織（G7）及其他重要盟國領袖15日齊聚加拿大召開年度峰會，料將聚焦貿易、烏克蘭戰爭與中東局勢，這場會議不僅是...

1股黃金股 川普給日本製鐵戴上緊箍咒！恐改寫外資併購遊戲規則

日本製鐵（Nippon Steel）為挽救對美國鋼鐵（U.S. Steel）的收購案，破天荒同意讓白宮取得1股「黃金股」...

驅逐非法移民擬再擴大 川普點名洛杉磯、芝加哥和紐約

美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯的突襲搜索行動，引發大規模民眾抗爭。美國總統川普15日再度表達他對ICE的支持...

川普閱兵美夢變噩夢 內憂外患夾擊79歲生日樂不起來

美國總統川普上任即開始籌畫的閱兵大典，時機卻再糟不過，過去一周先是有川普派兵鎮壓洛杉磯抗議群眾，引起濫權違憲、將軍隊政治化的批評，接著以色列攻擊伊朗，中東戰事升高，美國恐被捲入，閱兵當天又發生明尼蘇達州州議員被槍殺的政治暴力事件，還有全國各地2000多場「不要國王」（No Kings）抗議活動來攪局，川普夢寐以求的閱兵成了一場噩夢。

【專家之眼】哈佛陷入財政困境都是川普害的？背離初心

人人想進去的哈佛大學，擁有全世界最多的大學捐贈基金532億美元，富可敵國。但是，它現在卻到處籌錢，校長自己還要減薪，甚至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。