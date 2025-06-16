美議員連環暗殺槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

美國總統川普上任即開始籌畫的閱兵大典，時機卻再糟不過，過去一周先是有川普派兵鎮壓洛杉磯抗議群眾，引起濫權違憲、將軍隊政治化的批評，接著以色列攻擊伊朗，中東戰事升高，美國恐被捲入，閱兵當天又發生明尼蘇達州州議員被槍殺的政治暴力事件，還有全國各地2000多場「不要國王」（No Kings）抗議活動來攪局，川普夢寐以求的閱兵成了一場噩夢。

2025-06-16 08:00