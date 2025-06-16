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美議員連環暗殺槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索
福斯新聞網報導，美國明尼斯達州14日驚傳2起政治暗殺，2位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成2死2傷。警方懸賞5萬美元緝凶，並徵集400多條線索，57歲槍手博爾特（Vance Boelter）在當地時間15日晚間落網。
明尼蘇達州的州眾議員霍爾曼（Melissa Hortman）和其丈夫馬克，14日凌晨在家中遭暗殺身亡。明州的州參議員霍夫曼（John Hoffman）與其妻子也遭同一名槍手開槍，所幸經手術搶救，2人暫時脫離危險。
州刑事逮捕局（BCA）局長埃文斯（Drew Evans）表示，當局根據聯邦與地方通緝令全力搜索博爾特行蹤，並在錫布利郡（Sibley County）發現其車輛與疑似帽子等物證。
美國聯邦調查局（FBI）14日提出最高5萬美元（約台幣150萬元）的懸賞金，徵集線索緝凶。官員指出，槍手犯案時戴著橡膠面具，冒充警察，並攜帶一本筆記本，上面記有約70名潛在攻擊目標的姓名，其中包括這兩位州議員。他還曾向趕抵現場的員警開火，隨後逃逸。
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