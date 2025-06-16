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1股黃金股 川普給日本製鐵戴上緊箍咒！恐改寫外資併購遊戲規則

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本製鐵為挽救對美國鋼鐵的收購案，破天荒同意讓白宮取得1股「黃金股」，賦予美國政府能左右董事會決策或否決關鍵營運事項的永久性特權。美聯社
日本製鐵為挽救對美國鋼鐵的收購案，破天荒同意讓白宮取得1股「黃金股」，賦予美國政府能左右董事會決策或否決關鍵營運事項的永久性特權。美聯社

日本製鐵（Nippon Steel）為挽救對美國鋼鐵（U.S. Steel）的收購案，破天荒同意讓白宮取得1股「黃金股」（G股），這將賦予美國政府永久性特權，不僅能左右董事會決策，還可否決關鍵營運事項，包括工廠關閉、產線外移、原料採購變更等。此舉可能改變外資在美投資的遊戲規則。

這筆從2023年延宕至今的149億美元併購交易，先前遭拜登政府以國安為由擋了下來。

紐約時報報導，為突破僵局，日方不僅接受於川普要求，讓美國政府對公司營運擁有重大控制權，還放棄原本提出的黃金股應設時限的主張，例如川普政府任期的三到四年，同意黃金股永久有效。

雙方上周五已簽署國安協議，將此一交易稱為「夥伴關係」。但強烈反對日資收購的美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）主席麥考爾（David McCall）仍在周六發給成員的更新聲明中表達不滿。

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