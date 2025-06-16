川普是全場變數！G7峰會加拿大登場氣氛緊張 專家盼無爆炸性衝突

七大工業國組織（G7）及其他重要盟國領袖15日齊聚加拿大召開年度峰會，料將聚焦貿易、烏克蘭戰爭與中東局勢，這場會議不僅是加拿大總理卡尼的外交首秀，也是美國能否與盟友就重大國際議題達成共識的初步試金石。以下綜合紐約時報與華爾街日報彙整峰會五大看點。

峰會規模空前 受邀國擴大

本屆峰會訂於亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis）揭幕，自15日至17日，除了英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與美國等成員國，歐盟也列席參與。卡尼特別邀請印度、巴西、南非、墨西哥、烏克蘭、澳洲、南韓及北約秘書長等非G7領袖參與，這屆規模異常龐大。

峰會議程聚焦經濟 中東衝突恐插隊

與會領袖16日將聚焦討全球經濟，並磋商包括野火、毒品與非法移民走私等問題。華爾街日報報導指出，其他議程還包括經濟安全與抵制中國傾銷，特別是低價鋼鐵與鋁材對全球市場造成的衝擊。

烏克蘭總統澤倫斯基與北約秘書長呂特17日將加入峰會，討論俄烏戰爭；當天下午將擴大邀請其他受邀國領袖共同商議。

澤倫斯基也將與川普再度交鋒。歐洲領袖期盼藉著峰會說服川普加碼制裁俄羅斯，但隨著以色列近期空襲伊朗，安全議題恐轉向中東。

川普第一任G7與G20峰會首席談判人蕭奧（Kelly Ann Shaw）表示，「這可能會改變峰會安全議程。主要重心可能是俄烏，但領袖無可避免會聚焦到以伊。」歐洲官員預計主張以伊衝突與烏克蘭有關聯，因為伊朗長期提供俄羅斯無人機與彈道飛彈。

共識破局 恐無聯合聲明

知情人士透露，鑑於難以呈現團結陣線，這次峰會預期不會發表聯合領袖聲明，各領袖可能針對優先議題發表個別聲明，如選舉干預、跨國犯罪與關鍵礦產供應鏈安全等方面。

紐約時報報導稱，重要的是，各國領袖是否能就中東戰爭或烏克蘭戰爭發表一致聲明。若無法達成，將凸顯美國在當前最重要議題上，正與其傳統盟友日益背道而馳。

川普變數 關稅、軍援立場引關注

華爾街日報報導，各國盟友將努力捍衛自由、以規則為基礎的全球經濟秩序，同時避免引發川普不滿，因其政府祭出的關稅已重創全球供應鏈。

川普一向對多邊會議抱持懷疑態度。華府智庫大西洋理事會歐洲中心資深研究員黎卓（Rachel Rizzo）表示，「他並不認為這些組織能強化或擴展美國的權力與影響力，反而視這些平台為限制美國的機制，而這點在他參加本次峰會時值得注意」。

卡尼首秀 拚穩外交、重啟美加貿易談判

加拿大官員透露，新任總理卡尼希望避免外交衝突，力求在川普主導下維持成員國表面團結。但這在川普推動貿易戰、威脅撤回對烏克蘭軍援的背景下難度極高。

另外，卡尼的核心目標之一是重啟美加貿易協議談判，並推動對《美墨加協定》（USMCA）進行預備審查，因協議將在2026年進入重新磋商期。

不過，加美關係也因川普「第51州說」變得緊繃複雜，加拿大美國商會主席伯克（Beth Burke）表示，「整體氣氛充滿不確定、難以預測與明顯緊張」。

大西洋理事會國際經濟主席李浦斯基（Josh Lipsky）表示，「我心目中的最佳結果，就是這場峰會最終沒有出現任何爆炸性衝突」。