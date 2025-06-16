驅逐非法移民擬再擴大 川普點名洛杉磯、芝加哥和紐約

美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯的突襲搜索行動，引發大規模民眾抗爭。美國總統川普15日再度表達他對ICE的支持，並點名洛杉磯、芝加哥和紐約作為驅逐非法移民的重點城市，並指控這些城市是民主黨的權力中心，指民主黨透過非法移民來操控選舉。

川普15日在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，ICE的官員在執行史上最大規模的非法移民驅逐行動中展現出很大的力量、決心和勇氣，並認為，ICE人員現在收到來自激進民主黨政客的暴力、騷擾，甚至威脅；川普表示，沒有任何事情可以阻擋政府執行任務、完成美國人民的要求。

川普說，他命令所有ICE官員要盡一切力量完成這項重要的目標，為史上最大型的非法移民驅逐行動繳出成果。為了完成這個目標，川普政府必須擴大拘留和驅逐在大型城市中的非法移民，包括洛杉磯、芝加哥和紐約；川普指出，有數百萬名非法移民居住在這些城市當中。

川普說，諸如這些城市都是民主黨的核心中心，指民主黨利用非法移民來擴大他們的選民基礎，在大選中作弊、醞釀福利國家，偷走美國公民的高薪工作機會和福利，並稱「這些激進左派的民主黨」腦筋有問題，且厭惡美國，還想要摧毀美國的內城（inner cities）；川普說，這正是為什麼他們支持開放邊境、跨性別，以及讓男性參與女性的運動；川普說，他希望ICE、邊境巡邏，以及愛國的執法人員專注在內城的犯罪，以及庇護城市。

川普也為ICE官員打氣，稱真正的美國人每天都在為他們歡呼，指美國人希望他們的城市、學校和社區能夠免於非法移民的犯罪、衝突和混亂，這也是為什麼他要求川普政府上下全力支持這分努力，扭轉大規模移民帶來的破壞，讓一度恬靜的小鎮變成「第三世界的反烏托邦」（Third World Dystopia）。

川普說，美國聯邦政府將會繼續「再移民」（remigration），讓非法移民回到他們來的地方，同時防止任何破壞國內平靜的人再回到美國。

川普向ICE、聯邦調查局、美國緝毒局、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局、國防部和國務院喊話，指他們擁有川普的堅定不移的支持，要他們現在就去完成任務。