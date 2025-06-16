華盛頓郵報傳遭網攻 記者信箱被駭疑外國政府所為
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，「華盛頓郵報」（The Washington Post）遭遇網路攻擊，數名記者的電子郵件帳號被入侵，極有可能是外國政府所為。
路透社引述華爾街日報報導，華郵執行編輯莫瑞（Matt Murray）在內部備忘錄中表示，12日發現這起資安漏洞，目前已啟動調查。
知情人士透露，華郵員工被告知，這起侵駭事件影響記者的微軟（Microsoft）帳號，入侵者可能已經取得工作郵件的內容。
報導並指出，電子郵件成為目標的記者包括國家安全和經濟政策等團隊成員，其中有些人負責撰寫有關中國的報導。
華郵並未立即回應路透社的置評請求。
2022年，華爾街日報母公司的新聞集團（News Corp）也曾被入侵，當時有為數不詳的記者電郵帳號與資料遭到外洩。
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