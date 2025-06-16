無王日抗議潮…全美示威 川普閱兵

為慶祝美國陸軍建軍二五○周年，川普政府十四日於華府舉行閱兵式，這也是華府一九九一年波斯灣戰爭之後，暌違多年舉行閱兵。美國總統川普十四日對美國陸軍表達感謝，並表示一旦職責召喚，美國陸軍將無畏艱難，衝入戰場。

隔34年閱兵 外媒：美軍面臨難題

華爾街日報十四日報導，這次閱兵除了展現美國軍力，可能也顯示美軍正面臨的難題，包括軍備革新、徵兵困難、美國民眾信心降低，尤其美軍正在川普命令下，部署應對國內示威抗議。

華府閱兵當天，美國其他地方舉行反川的「不要國王」大規模「無王日」示威抗議，全美共約達兩千場，紐約、洛杉磯、舊金山等東西岸大城響應，呼喊反對濫捕移民、反對移民及海關執法局（ＩＣＥ）突襲執法、要求司法正義等口號，不少示威者擔心民主法治遭空前破壞。

十四日是美國總統川普七十九歲生日，當天全美各地出現主訴求為「不要國王」的「無王日」示威活動。圖為美國東岸的紐約街頭，群眾湧入街頭和平抗議。（法新社）

東京、柏林、巴黎 全球響應抗議

其他全球大城也有民眾響應十四日「無王日」抗議，包括日本東京、德國柏林、法國巴黎。荷蘭阿姆斯特丹也有類似的「不要暴君」抗議。

美國陸軍建軍二五○周年的慶祝活動和閱兵十四日於華府舉行，現場有約六六○○名軍人、一五○部車輛和逾五○架飛機參與活動，包括艾布蘭主力戰車、布拉德利中型裝甲戰車、史崔克裝甲車、Ｍ１０９自走砲、黑鷹直升機等都登場，也展示新型武器，包括無人機、無人戰車等，估計有廿萬名民眾到場觀看。

79歲生日 川普：陸軍精神不投降

閱兵正逢川普七十九歲生日，在美國引發不少爭議，雖有參與民眾認為無所謂，但也有民眾直言「不想提到川普」。川普為了避免天候不佳，提前抵達會場，閱兵提前卅分鐘，約於下午六時舉行，陸軍也穿著不同時期的軍服裝備依序出場。閱兵預估花費二五○○萬美元（台幣約七點五億元）至四五○○萬美元（台幣約十三點五億元），路線循華府的憲法大道，再抵達白宮附近後結束。

美國總統川普（左）十四日終於在生日當天一圓他眾所周知的閱兵夢，在華府主持閱兵典禮。（法新社）

川普致詞時感謝陸軍為國家服務，並稱讚陸軍精神是永不放棄、永不投降，地球上沒有別國的軍隊比他們更強大、更勇敢，只要受到職責召喚，就會無畏艱難地衝入戰場。

但十四日凌晨，明尼蘇達州二位議員遭槍擊，凶嫌車上被查獲一分疑似暗殺政治人物名單；西部猶他州鹽湖城反川普活動則發生槍擊，警方說至少一人送醫、有性命之虞；已有三名涉案人士被拘捕。

華府閱兵現場也有零星民眾帶反川海報及標語入場，但現場多數美國民眾都對閱兵抱持正面態度。來自馬里蘭州的十七歲青年對閱兵感到興奮，認為閱兵是愛國表現，也認為閱兵雖所費不貲，但對凝聚美國人民團結來說是「九牛一毛」。