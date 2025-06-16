被針對？美擬增36國旅遊禁令 有25國在非洲

華郵十四日報導，根據該報取得的美國國務院備忘錄，繼四日針對特定國家發布旅行禁令後，川普政府正考慮再對卅六國國民設限。這些國家必須在六十天內符合特定要求，否則其國民將面臨全面或部分入境美國的禁令。這卅六國包含埃及等廿五個非洲國家，還有加勒比海、中亞和太平洋島國。

美國國務卿魯比歐簽署的備忘錄十四日已送到與各該國往來的美國外交官手中。

可能面臨簽證禁令或其他限制的新國家名單中，有廿五個非洲國家，其中包括埃及和吉布地等美國重要合作夥伴，其他還有加勒比海、中亞和太平洋島國。

這份凸顯川普政府打擊移民手段再升級的備忘錄提到，名單中的國家政府有六十天來滿足國務院制定的新基準和要求；這些國家須在十八日上午八點前提交滿足這些要求的初步行動計畫。

川普政府認為這些國家尚未達到的各種基準包括：有些國家「缺乏有能力或合作的中央政府機構提供可靠身分證件或其他民事文件」，有些存在「普遍的政府詐欺行為」，有些國家有大量公民在美逾期居留，有些國家人民「在美從事反猶太和反美活動」，有些國家可以透過金錢投資取得公民身分卻無需定居。

備忘錄也指出，若各該國願意接受被逐出美國的第三國國民或加入「安全第三國」協議，可減輕其他顧慮。

備忘錄中面臨審查的國家包括：安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、不丹、布吉納法索、維德角、柬埔寨、喀麥隆、象牙海岸、剛果民主共和國、吉布地、多明尼克、衣索比亞、埃及、加彭、甘比亞、加納、吉爾吉斯、賴比瑞亞、馬拉威、茅利塔尼亞、尼日、奈及利亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖多美普林西比、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、坦桑尼亞、東加、吐瓦魯、烏干達、萬那杜、尚比亞、辛巴威。

六月四日川普政府發布的旅行禁令，全面禁止以下十二國公民入境：阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門；以下七國公民則受到部分限制：蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥、土庫曼和委內瑞拉。