掃蕩非法移民 川普政策被迫轉彎

紐約時報十四日報導，川普政府鐵腕掃蕩非法移民，揚言只要是非法來美國，都要驅逐出境，但造成農民、飯店員工及服務業勞工嚴重短缺後，政策被迫大轉彎，已暫停對這些產業的突襲搜捕。

根據一封內部電郵以及三位美國政府官員說法，川普政府突然轉移大規模驅逐非法移民行動的重點，下令聯邦移民及海關執法局（ICE）暫停對農業、飯店旅館、餐館和相關服務業的突襲搜捕。

川普十二日曾在自創社群媒體真實社群貼文，無論非法移民犯罪與否，「一律」加以逮捕與驅逐。但此舉已造成嚴重缺工。川普當時寫道，「這不好，我們必須保護國內的農民，但要把罪犯趕出美國。改變即將到來！」此後果然突擊搜捕行動就出現暫停。

川普此一決定表明，大規模驅逐行動不僅造成勞工嚴重短缺，還影響農場等相關產業，這些行業都是川普的「基本盤」支持者。

根據美國國土安全部資料數據，自二○二○年至二○二二年，全美農場工人約百分之四十二不具合法身分。飯店旅館、餐飲業勞工中，非法移民也為數不少，即使川普家族的川普集團旗下飯店，一直以來也都依賴非法移民擔任清潔工、場地管理員及服務員等職位。