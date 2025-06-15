學者：暴力民粹主義的時代 川普使此趨勢雪上加霜

美議員槍擊案凶嫌博爾特留下一份列有近七十位全美支持墮胎權的政治人物名單。芝加哥大學教授佩普指出，這是個暴力民粹主義的時代，川普和其他政客的行為，使此一趨勢雪上加霜。

佩普對明尼蘇達郵報說，這次的槍擊事件，其實是範圍更大的全國性趨勢一環。佩普還說，「美國過去的政治暴力風險一直很低，但在過去五年裡，政治暴力處在歷史性時刻，我們國家就像一個火藥桶」。佩普提到，美國政治暴力的升級，曾在一九二○年代和六○年代有過類似狀況，當時的社會發生快速變革，還有貧富差距加劇等問題。