聽新聞
0:00 / 0:00

學者：暴力民粹主義的時代 川普使此趨勢雪上加霜

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

美議員槍擊案凶嫌博爾特留下一份列有近七十位全美支持墮胎權的政治人物名單。芝加哥大學教授佩普指出，這是個暴力民粹主義的時代，川普和其他政客的行為，使此一趨勢雪上加霜。

佩普對明尼蘇達郵報說，這次的槍擊事件，其實是範圍更大的全國性趨勢一環。佩普還說，「美國過去的政治暴力風險一直很低，但在過去五年裡，政治暴力處在歷史性時刻，我們國家就像一個火藥桶」。佩普提到，美國政治暴力的升級，曾在一九二○年代和六○年代有過類似狀況，當時的社會發生快速變革，還有貧富差距加劇等問題。

美國 槍擊 川普

延伸閱讀

美國鋼鐵大廠紐柯宣布漲價 市場看好大國鋼將受惠

Nissan全新油電系統將登陸美國 性能媲美電動車但成本高昂

川普實現閱兵夢 逾6600兵、150車、50架飛機震撼華府

日鐵獲准收購美鋼 華府持「黃金股」日媒：聯手與中別苗頭

相關新聞

無王日抗議潮…全美示威 川普閱兵

為慶祝美國陸軍建軍二五○周年，川普政府十四日於華府舉行閱兵式，這也是華府一九九一年波斯灣戰爭之後，暌違多年舉行閱兵。美國...

「不要國王」示威 全美遍地開花反川普、反獨裁

「不要國王」示威抗議十四日在全美遍地開花，群眾走上街頭、公園、廣場及市中心，高呼「反獨裁」、守護民主、維護移民權益。主辦...

被針對？美擬增36國旅遊禁令 有25國在非洲

華郵十四日報導，根據該報取得的美國國務院備忘錄，繼四日針對特定國家發布旅行禁令後，川普政府正考慮再對卅六國國民設限。這些...

學者：暴力民粹主義的時代 川普使此趨勢雪上加霜

美議員槍擊案凶嫌博爾特留下一份列有近七十位全美支持墮胎權的政治人物名單。芝加哥大學教授佩普指出，這是個暴力民粹主義的時代...

美議員槍擊案57歲凶嫌 反墮胎立場強烈

明尼蘇達州警方十四日表示，明州兩位州議員及其配偶遭槍擊案的五十七歲凶嫌博爾特，其商業背景豐富、與兩任明州州長關係緊密、反...

美明州1日2起議員遭暗殺 槍手車中查獲70人暗殺名單

美國明尼蘇達州十四日驚傳兩起政治暗殺，兩位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成兩死、兩傷。總統川普矢言嚴懲凶手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。