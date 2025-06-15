美議員槍擊案57歲凶嫌 反墮胎立場強烈

明尼蘇達州警方十四日表示，明州兩位州議員及其配偶遭槍擊案的五十七歲凶嫌博爾特，其商業背景豐富、與兩任明州州長關係緊密、反墮胎立場強烈。

博爾特曾在雀巢、食品公司「台爾蒙」、連鎖加油站「馬拉松」的便利商店Speedway等大型企業工作，現任一家保全公司主管。

二○一六年博爾特獲明州前州長戴頓任命為州長勞動力發展委員會的民營部門代表，直至二○一九年，再獲現任州長華茲任命為該委員會的商業成員，任期至前年一月結束。該委員會是由州議會設立的無薪外部委員會，並非州長任命的內閣職位。

儘管博爾特曾在民主黨籍的州長手下任職，但他最後一次登記投票是在二○二二年，以共和黨選民身分登記，還曾在二○一九年在社群媒體呼籲大家踴躍投票，但未明言投給任何候選人或政黨。

警方在博爾特車上發現一份約七十人的潛在攻擊目標名單，包括其他州的官員、倡導墮胎權的人士和機構。