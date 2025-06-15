美明州1日2起議員遭暗殺 槍手車中查獲70人暗殺名單

美國明尼蘇達州十四日驚傳兩起政治暗殺，兩位州參眾議員和兩人的配偶分別在家中遭槍擊，造成兩死、兩傷。總統川普矢言嚴懲凶手，警方鎖定冒充警察犯案的五十七歲槍手博爾特，並查獲一份達七十人的暗殺目標名單，正全力緝捕到案。

綜合美聯社等外媒報導，明尼蘇達州的州眾議員霍爾曼和其丈夫馬克，十四日上午在家中遭暗殺身亡。明州的州參議員霍夫曼與其妻子也遭同一名槍手開槍，所幸經手術搶救，兩人暫時脫離危險。兩位遇襲的州議員均隸屬地方政黨「明尼蘇達民主農民勞工黨」，立場接近民主黨。

凶嫌與趕往霍爾曼夫婦住家的員警交火後逃逸。警方初步調查後，鎖定男子博爾特涉嫌重大，並公布他戴棕褐色牛仔帽的照片，聯調局（ＦＢＩ）也提出最高五萬美元（台幣約一五○○萬元）的懸賞金，呼籲民眾檢舉協助緝凶。

博爾特十四日上午曾被商家監視器拍到現身明尼阿波利斯地區，警方研判他可能正設法逃離，作案動機待釐清。

明州州長華茲強調，槍手槍擊霍夫曼夫婦後就轉往霍爾曼住所行凶，這是出於政治動機的暗殺，絕對追究凶手責任。

川普得知消息後第一時間透過自創社群媒體真實社群發文，表示已聽取相關簡報，並指示司法部長邦迪與ＦＢＩ參與調查，強調「會依法對任何涉案嫌疑人進行最嚴厲指控，美國絕無法容忍這種令人震驚的暴力行徑」。

警方透露十四日凌晨，接獲霍夫曼、霍爾曼夫婦住家發生槍擊案，員警在霍爾曼住所外發現一輛可疑車輛，門口站著一名喬裝警察的男子正打算離開。

霍爾曼住家所在的布魯克林公園市警局局長布魯利說，「當員警發現這名男子後，他就朝警方開槍，雙方交火後，嫌犯又躲回屋內（準備）逃逸」。警方從凶嫌座車搜出數把ＡＫ槍枝，據信他手中仍持有一把手槍。

有知情人士指稱，警方在博爾特車中查獲一份暗殺名單，上面除了霍爾曼和霍夫曼，赫見州長華茲、聯邦眾議員歐瑪、聯邦參議員史密斯和州檢察長艾里森等數十位明州的民主黨政治人物。車內還發現反川的「不要國王」活動傳單，明州警方出於安全考量，呼籲民眾勿上街參加十四日「無王日」抗議。主辦單位也立即取消明州的無王日示威抗議。