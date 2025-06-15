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「不要國王」示威 全美遍地開花反川普、反獨裁

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
美國洛杉磯十四日舉行「無王日」抗議活動，一個六公尺高、包著尿布的美國總統川普氣球出現在活動中。法新社
美國洛杉磯十四日舉行「無王日」抗議活動，一個六公尺高、包著尿布的美國總統川普氣球出現在活動中。法新社

「不要國王」示威抗議十四日在全美遍地開花，群眾走上街頭、公園、廣場及市中心，高呼「反獨裁」、守護民主、維護移民權益。主辦單位說，全美約兩千場、數百萬人參與。為了預防衝突，維吉尼亞州、德州、密蘇里州及內布拉斯加州皆部署國民兵因應，明州的活動則因該州州議員遭槍擊案而取消。

綜合美聯社等外媒報導，全美各州州長敦促示威者要保持冷靜、和平，矢言絕不寬容暴力，有些州搶在遊行群眾集結前便動員國民兵到場戒備，以防萬一。當天只傳出個別對峙狀況。

憤怒的群眾群情走過紐約、丹佛、芝加哥、波士頓及洛杉磯等大城市，有些人高舉「不要國王」旗幟。喬治亞州亞特蘭大市活動很快便達到人數上限五千人，另有數千人待在拒馬外，聆聽演講人輪番在州議會前演說。

費城示威者聚集時，天空降下小雨；群眾遊行到費城市藝術館時，一邊高呼「街道是誰的？是我們的！」然後傾聽演講人站在因為好萊塢電影「洛基」而出名的台階上發言。

民主黨籍聯邦眾議員拉斯金向數千名群眾大喊，「費城人，各位怎麼說？準備好反擊了嗎？是想要一個幫派國家，還是要美國仍有言論自由？」

美國總統川普當天則在華府主持閱兵活動，紀念陸軍建軍二五○周年，同日剛好又是他生日。約兩百名抗議人士聚集在華府西北的洛根圓環，高呼「川普現在就得下台」，然後傳出陣陣喝彩。一個比真人略小的川普畫像，被諷刺地戴上王冠坐在金質馬桶上，在群眾間傳來傳去。

有些活動主辦方分發小型美國國旗，其他人則把國旗顛倒過來，象徵沮喪。在洛杉磯抗議移民執法而變成必備物件的墨西哥國旗，也在十四日某些抗議場合出現。

在夏洛特市，示威者想經過市中心時，曾短暫遇到員警騎腳踏車組成的障礙物阻擋，群眾高呼「讓我們走」。亞特蘭大市執法單位在市區北部發射催淚瓦斯，驅散數百名想往州際二八五公路進發的抗議者。

美國 洛杉磯 川普

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