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川普靠加密幣賺5,740萬美元

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

美國總統川普的申報文件顯示，他去年從家族支持的加密貨幣機構，賺了約5,740萬美元，凸顯他也透過擁抱數位資產獲益不少。

美國政府倫理局（OGE）13日公布川普的財務申報文件，讓外界一窺他龐大的資產種類和規模。他數億美元的收入來源涵蓋飯店、高爾夫渡假村以及加密貨幣的風險投資，他持有的所有資產價值據估算約為17億美元。

其中，他有5,740萬美元來自家族支持的加密貨幣企業World Liberty金融公司的數位代幣銷售。文件顯示，川普持有157.5億美元的治理代幣，提供他在World Liberty金融公司的投票權。

一些人認為，川普以史無前例的方式推廣他的私人企業，對在任總統來說構成利益衝突。尤其是他進軍加密貨幣領域，並同時致力為該產業創造更友好的監管環境，可能會加劇外界對他與加密貨幣產業關係的審視。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）說：「川普總統（已）完成所需的倫理簡報與財務申報義務。川普政府致力於為美國民眾提供透明度和可及性」。

川普已一再讚揚他自己推出的「$Trump」迷因幣，5月也以晚宴宴請這款家密閉的最大持有人。川普的家族媒體公司已表示，希望推出自家的比特幣現貨指數型基金（ETF）。

不過，川普最大的私人持有收入來源並非加密貨幣投資。總部位於邁阿密市、主管高爾夫球場與渡假村的「Trump Endeavor 12 LLC」，為川普來1.1億美元收入，海湖俱樂部（Mar-a-Lago）在度假村相關營收方面就貢獻逾5,000萬美元。

申報內容還揭露，川普在世界各地註冊了上百個商標，包含中國大陸、臺灣、南韓、委內瑞拉及其他國家，並詳細列出不屬於他的商業帝國的個人投資，以及第一夫人梅蘭妮（Melania Trump）的持有。

根據財務申報文件，川普去年從「NFT INT LLC」獲得約120萬美元的授權費，該公司負責處理他數位交易卡的授權交易。

此外，川普去年透過「CIC Digital LLC」將他的形象授權於非同質化代幣（NFT），創造了110萬美元的收入。該公司還擁有一個價值至少100萬美元的以太幣錢包。

貨幣 文件 川普

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