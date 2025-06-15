旅行禁令生效後…川普擬再擴大！36國新名單「非洲國家最多」
根據「華盛頓郵報」檢視過的美國國務院備忘錄，川普（Donald Trump）政府擬擴大旅行禁令，可能再限制36個國家的公民入境。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，在這份36國新名單中，有25個非洲國家，包括埃及與吉布地，以及加勒比海國家、中亞國家和幾個太平洋島國，這些國家可能面臨簽證禁令或其它限制。
美國國務院發言人指出，該機構不會對內部審議或通訊事項置評。白宮未立即回應置評要求。
本月稍早時，川普曾頒布禁止12國公民入境的命令，於美東時間9日零時1分生效，旨在保護美國免受「外國恐怖分子」的侵擾。
路透社報導，這12個受到旅行禁令影響的國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞共和國、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門。
來自蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥、土庫曼和委內瑞拉等7國人員入境則受到部分限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言