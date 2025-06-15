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「普亭打給我」川普：美國可能將涉入以伊衝突 他可當和事佬

旅行禁令生效後…川普擬再擴大！36國新名單「非洲國家最多」

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
根據「華盛頓郵報」檢視過的美國國務院備忘錄，川普（Donald Trump）政府擬擴大旅行禁令，可能再限制36個國家的公民入境。路透
根據「華盛頓郵報」檢視過的美國國務院備忘錄，川普（Donald Trump）政府擬擴大旅行禁令，可能再限制36個國家的公民入境。路透

根據「華盛頓郵報」檢視過的美國國務院備忘錄，川普（Donald Trump）政府擬擴大旅行禁令，可能再限制36個國家的公民入境。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，在這份36國新名單中，有25個非洲國家，包括埃及與吉布地，以及加勒比海國家、中亞國家和幾個太平洋島國，這些國家可能面臨簽證禁令或其它限制。

美國國務院發言人指出，該機構不會對內部審議或通訊事項置評。白宮未立即回應置評要求。

本月稍早時，川普曾頒布禁止12國公民入境的命令，於美東時間9日零時1分生效，旨在保護美國免受「外國恐怖分子」的侵擾。

路透社報導，這12個受到旅行禁令影響的國家包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞共和國、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門。

來自蒲隆地、古巴、寮國、獅子山共和國、多哥、土庫曼和委內瑞拉等7國人員入境則受到部分限制。

華盛頓郵報 美國 川普

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