盛贊軍隊強大...川普在華府閱兵 十萬名示威者竟大規模抗議

川普與妻子梅蘭妮在白宮前的一個巨大舞台上觀看閱兵。他向從他身邊列隊經過的約7000名士兵敬禮。坦克、飛機也是閱兵式的一部分。美國上次舉辦如此規模的閱兵式還是1991年海灣戰爭結束時。

這個周六也恰逢川普79歲生日。川普的致辭不同尋常的簡短。他盛贊軍隊強大，警告美國的對手將遭遇「徹底、完全的」失敗。觀眾們也為總統唱生日歌，偶爾聽到「美國！美國！」的喊聲。但氣氛總體上比川普的選戰活動低調一些。白宮稱「超過25萬名愛國者」前往觀禮，但沒有提供這一數字的依據。

而在美國各地，反對川普的抗議則有數十萬人參加。組織者稱，示威者在數百個城市走上街頭。法新社記者從華盛頓、紐約、洛杉磯等地報道有大規模抗議。

組織者此前呼籲，舉行這一自川普1月上任以來的最大規模示威活動，以抗議「專制獨裁、富豪優先的政策以及我們民主的軍事化」。

在洛杉磯也有數千人走上街頭反對川普的政策。晚間，警方開始驅散示威人群，過程中使用催淚瓦斯和閃光彈。警方稱，有「一小群滋事者」向警察投擲石塊、瓶子和爆竹。

（法新社）

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