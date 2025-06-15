國際公民社會空間限縮 民團指台灣可藉此提升軟實力

美國總統川普上任後削減美國國際開發總署（USAID）援外資金，為仰賴美國資源的非營利組織工作帶來不確定性。台灣公民團體指出，在許多國家公民社會被限縮的情況下，台灣可在非營利組織領域展現自由、開放、多元的公民社會價值，有助提升台灣在國際上的軟實力。

國際責信監督聯盟組織（CMW）年度大會5月在瑞典斯德哥爾摩召開，對川普（Donald Trump）上台後產生的諸多改變有不少討論。

來自美國的會員組織「明智捐贈聯盟」（WGA）說，美國國內公民組織雖然尚未面臨像哈佛大學或博物館的資金減縮壓力，但這些事件都發出事態可能演變得更嚴重的警訊，他們只能盡力關心局勢發展，並協助會員應對改變。

加拿大「基督徒慈善理事會」（CCCC）代表湯斯（Curtis Towns）表示，美國加重關稅可能影響加拿大經濟，物價、房價上漲，造成民間捐款意願降低，讓慈善團體或公民組織獲得的資金減少。

墨西哥會員組織「建立公民團體透明化」（Confio）執行長賈西亞（Javier Garcia）指出，美國援外資金減少對兩國邊境移民工作的確產生影響，他也認為關稅問題可能造成民間捐款更少。

除了美國以外，荷蘭與瑞典等西方國家也因為政府右傾面臨援外資金遭砍、公民社會空間越來越受限的情形。

台灣公益團體自律聯盟副秘書長孫天牧表示，台灣公益團體較少依賴國外援助資金，目前只有部分單位受到直接影響，大部分組織比較不會受到衝擊，但還要持續觀察有沒有其他間接影響。

她指出，這樣的縮減也許會影響台灣跟其他國家單位的跨國合作模式。以援外國來說，當他們面臨其他國家援助減少時，往往期待台灣組織提供更多資金支持，以維持原有服務水準，這可能對台灣組織的資源配置形成新的挑戰。

孫天牧說，也有可能因為關稅升高影響企業獲利和捐款意願，這也要持續觀察。

然而，在現今局勢中，她也看見台灣的機會。孫天牧認為，其他國家公民社會被限縮的情況下，雖然台灣在正式外交上受限，但非營利組織端是開放的，可以在此領域展現台灣民主優勢及自由、開放、多元的公民社會價值，有助於提升台灣在國際上的軟實力。

「國際責信監督聯盟組織」前身為「國際募款組織委員會」（ICFO），成立於1958年，工作內容包括確保公益組織以最高標準運作，促進大眾對公益事業的信任，確保捐款有效用於公益目的。

「台灣公益團體自律聯盟」為取經國際，建立台灣自有責信標準，提升台灣公益環境，於2008年加入國際責信監督聯盟組織，為亞洲第一個正式會員。