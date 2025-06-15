美國明尼蘇達州槍擊案 嫌犯曾向友人表示「時日無多」

美國明尼蘇達州槍擊案嫌犯自稱在加薩走廊（Gaza Strip）與非洲有經驗的安全專家，且與福音派事工有往來，這些資訊來自他在網路上的發文與公開紀錄。

路透社報導，警方今天追捕57歲男性嫌犯博爾特（Vance Luther Boelter），稱他涉嫌殺害明尼蘇達州民主黨眾議會議員霍特曼（Melissa Hortman）及其丈婿，並槍傷明尼蘇達州參議會議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子。

警方表示，今天稍早嫌疑人曾遭目擊「戴淺色牛仔帽，穿深色長袖襯衫或外套，並背著深色包包。聯邦調查局（FBI）懸賞最高5萬美元（約新台幣150萬元），徵求有助逮捕嫌犯的資訊。

現年59歲的卡爾森（David Carlson）向路透社表示，他與博爾特在明尼阿波利斯合租一間房子已一年多，最後一次見到他是在昨晚。他今天早上6時左右收到博爾特的簡訊。

卡爾森表示：「他說他可能時日無多。」卡爾森隨後也報了警。

卡爾森從4年級就認識博爾特，他說博爾特在一家眼角膜捐贈中心工作，因為離工作地點近，所以住在這棟房子裡。

卡爾森說，他感覺遭到博爾特背叛，並為受害者深感心痛。他補充說：「他的家人不得不承受這一切。」

博爾特表示自己沒有政黨傾向。

卡爾森表示博爾特曾投票支持川普，是個基督徒，且反對墮胎。不過他補充說，兩人已許久未談論此事，「他對政治並沒有真正感到憤怒」。

路透社查閱社群媒體帳號、公開紀錄和網站發現，博爾特自稱是一名基督教牧師，在中東與非洲均有經驗的安全專家，曾經在餐飲服務業工作過。

根據2011年Revoformation網頁的存檔版本中，博爾特表示自己於1993年被按立為牧師，並成長於距明尼阿波利斯西南約161公里的小鎮。

在網站的個人簡介中，博爾特聲稱曾前往「加薩走廊和約旦河西岸（West Bank）發生自殺炸彈攻擊的暴力地區」。

簡介中寫道：「他尋訪激進的伊斯蘭主義者，是為了傳播福音，並告訴他們暴力不是解決之道。」

布魯克林公園（Brooklyn Park）警察局長布魯利（Mark Bruley）證實，在其中1個槍擊現場、遭槍手棄置的車內發現一些手寫文件，上面提及多名議員和其他官員的名字。

執法官員稱，在聯邦調查局支持下，警方正在對這名嫌犯進行大規模搜查。

美國有線電視新聞網（CNN）執法分析師米勒（John Miller）引述執法部門消息人士的話說，這份名單上有大約70個名字。米勒曾任FBI公共事務主管與紐約警察局情報與反恐部門負責人。

米勒表示，這些名單包括墮胎服務提供者、支持墮胎權的倡導者，以及明尼蘇達州和其他州的議員。

美國廣播公司新聞網（ABC News）也引述執法官員的話說，名單上包括數十名明尼蘇達州民主黨人士，其中包括明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）、眾議員歐瑪（Ilhan Omar）、參議員史密斯（Tina Smith）以及明尼蘇達州檢察長艾里森（Keith Ellison）。