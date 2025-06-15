川普過壽全美抗爭 批川威權、反濫用公帑

美國總統川普過生日還要閱兵，國內許多民眾將其類比為威權領袖，抗議不中斷！全美除了首都華盛頓以外，都出現「沒有國王」的抗議浪潮，在紐約大約有5萬人、費城則有8萬人。民主黨眾議員克勞更直言，川普削減美軍開支的同時，還拿5千萬美元為自己生日閱兵，相當矛盾。外媒則擔心川普愈來愈愛用軍隊解決問題。

憂川普愛用軍隊

《華盛頓郵報》擔心，抗議與軍演並行的場面，顯示美國愈來愈分裂的場景，且未來只會更擴大彼此的對立。尤其川普近日鎮壓加州洛杉磯的反移民抗議時，除了部分美國人擔心出現專制手段，也有不少美國人欣賞這樣的強力鎮壓，可以讓混亂儘早落幕。

《紐約客雜誌》則提到，川普的多場軍事活動都有「威權者角色扮演」的現象，與加州州長紐森在近日洛杉磯挺移民抗爭的衝突，同時突顯聯邦與地方的權力拉鋸。川普不只派遣國民兵鎮壓，同時上膛實彈，還進一步派出海軍陸戰隊，讓外界擔心越來越傾向違憲使用軍隊處理紛爭。

厭惡法西斯式閱兵

《每日野獸》提到，全美約有2千場抗議，紐約大約有5萬人、費城則有8萬人，僅有華盛頓因為管制所以沒有抗議。川普閱兵雖然聲稱是為了美軍250周年紀念，但與他的生日同時舉行，且花費4500萬美元，讓民眾都認為這是為了川普自己造勢而辦。

《美聯社》提到，川普此次閱兵共有超過6千名士兵參加，還有大量的坦克、加入空降師的跳傘環節，還有超過60架次的空軍軍機伴飛，規模相當大。有62歲的抗議民眾直言，自己的父親曾是海軍、共和黨人，若看到現在川普如法西斯方式的閱兵應該會相當憤怒。

華盛頓閱兵很荒謬

抗議群眾中許多從軍過的民眾都表達相當大的不滿，曾於伊拉克、阿富汗服役的前軍人、民主黨眾議員克勞也指出，川普大砍退休軍人健保，這些人過去因為美國反恐需求長期在外流浪，但現在看到川普花大錢閱兵，讓坦克在華盛頓的大道上行走，此情此景相當荒謬。

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