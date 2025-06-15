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影／美鹽湖城反川普遊行爆槍擊！連開3槍釀1男重傷 民眾竄逃畫面曝
鹽湖城論壇報報導，美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City）14日舉行「不要國王」示威，吸引約1萬人響應，傍晚遊行期間爆出槍響，造成1名男子重傷倒地，1名疑似涉案男子遭拘留。根據BNO新聞發布的現場影片，當時至少傳出3聲槍響，眾人竄逃。
事發地點位於先鋒公園（Pioneer Park）和聯邦大樓之間，鹽城湖論壇報記者目睹多名示威者倉皇逃離。記者也聽見警方衝進南州街100至200號一處停車場，並高喊「槍手！」「有人持步槍！」
根據BNO新聞影片顯示，在3聲槍響之後，現場群眾開始奔跑，可聽見有人說「天哪，那是槍」「快離開這裡」。
目前已有多個執法單位與多輛救護車趕往現場，當局正要求示威者安全有序離開。
猶他州州長柯克斯（Spencer Cox）在社群發文表示：「14日晚間在鹽湖城示威現場發生槍擊，是令人震驚的暴力行為，這在公共場所中毫無容身之地。目前情況仍在發展中，我們正與執法單位密切合作，確保追究責任。」
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