快訊

巴基斯坦擊落印度戰機一戰成名 「擊殺鏈」怎麼鍛造？

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

搭公車已讓座…仍被婦人當眾碎念「書念到那裡去了」 國中男學生委屈落淚

華府閱兵儀式慶祝陸軍建軍250周年 美民眾意見兩極

中央社／ 華盛頓14日專電

美國華府今天舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250周年，當天適逢美國總統川普生日。活動吸引大批民眾到場觀看，有人認為250周年是「重大的」時刻，「不論花費多少」，都應該要慶祝，也有民眾舉著標語到場表達反對意見。

美國陸軍建軍250周年紀念活動今年加碼在華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵儀式，當天恰逢川普（Donald Trump）79歲大壽。除了閱兵儀式，當天在華府國家廣場（National Mall）還有煙火秀。

由於華府天氣不穩，傍晚開始飄雨，閱兵儀式較原定時間提早約半小時開始，出動數千名士兵列隊行進，多架軍用直升機飛越天空，還有陸軍傘兵從軍機跳傘著陸。

美媒指出，這是自1991年第一次波灣戰爭（Gulf War）結束以來，在美國首都舉行最大規模的閱兵儀式。今天約有150輛軍用車輛、6600名士兵，以及數十架軍機在閱兵儀式登場，呈現美國陸軍發展史的各個重要時期。

根據美國陸軍說明，參與閱兵儀式的武器裝備包括M1A2艾布蘭戰車、UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機、AH-64阿帕契直升機、CH-47契努克（Chinook）直升機，以及海馬士多管火箭系統（HIMARS）等。另外還有無人機、機器狗等先進裝備。

川普出席閱兵式並致詞表示，「（美國）軍隊讓我們得以自由，你們讓我們堅強」。他還說，「如果你威脅美國人民，我們的士兵就會來找你。你的失敗是注定的…因為我們的士兵從不放棄、絕不投降…」。

這場閱兵活動因花費高昂、觀感等問題而招致不少批評，華府閱兵式當天，全美各地民眾也串聯舉行多場「無王」（No Kings）抗議活動。不過，這場閱兵式仍吸引大批民眾到場觀看，有人下午到場舉著寫有「我們人民不侍奉任何國王」（We The People Serve No King）標語表達反對意見，也有人特地從別州來看閱兵。

71歲的路易斯（Michael Lewis）帶著10歲兒子到場觀看。過去曾在陸軍服役4年的他接受中央社記者訪問表示，「維持一支軍隊需要大量經費，但250周年是特別的一年，我對此沒有意見」，他唯一擔心的是，戰車行經馬路恐造成路面損壞而需要花大錢修復。

身穿美國國旗圖樣洋裝的葛瑞（Lisa Gray）受訪說，她特地開車3小時到華府觀看閱兵，「很開心看到陸軍歷史及美國的歷史」。她認為，250周年是「重大」時刻，「不論花費多少，我們都應該要慶祝」，許多美國軍人犧牲生命，「向他們致敬是很棒的事」。

另一名民眾強生（Edward Johnson）受訪也說，他跟妻子特地從奧克拉荷馬到華府看閱兵，慶祝美國陸軍250歲生日。來自軍人家庭、過去曾在美國陸軍服役的他還特別穿著20年前服役的軍服現身。

他認為，這次閱兵花費並不算高，為了表揚美國軍人的服務跟犧牲，「向你的國家致敬，這是很好的投資」。

強生表示，美國民眾有抗議的權利，不論他們的信念為何。美國最棒的事情之一就是言論權受到保護，只要是和平示威抗議，沒有訴諸暴力。

陸軍 華府 美國

延伸閱讀

影／華府閱兵 無人戰車現身 美陸軍裝備一次看

華府睽違多年閱兵 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

華府盛大閱兵儀式同日 美國民眾走上街頭抗議

美陸軍成立250周年 川普生日閱兵將登場！各國經典閱兵式一次看

相關新聞

美議員連環槍擊案2死2重傷！槍手「70人狙殺名單」曝1共通點

美國明尼蘇達州14日驚傳針對州議員的連環槍擊事件，造成2人喪命、2人重傷，57歲男性凶嫌博爾特（Vance Boelte...

星期人物／從爭議州長問鼎白宮 洛城暴動是紐森新轉機？

美國加州洛杉磯6月初爆發抗議掃蕩移民的執法衝突，總統川普未經州長紐森同意，直接調派2000名加州國民兵至洛杉磯平亂，創美國史上60年來首例，後來更加派700名陸戰隊員助威，針對紐森意圖昭然若揭。身為加州大家長又是民主黨2028問鼎白宮大位的熱門人選，紐森首當其衝，甚至怒嗆「有種就來抓我」。直球對決川普並非紐森原意，無非時勢使然。

影／華府閱兵 無人戰車現身 美陸軍裝備一次看

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，現場有約6600名軍人、150部車輛和逾50架飛機參與活動...

反川普大規模示威 舊金山數萬人響應盼為民主而戰

加州今天響應「無王日」（No Kings Day）抗議。在舊金山，數萬名民眾遊行至市民廣場，警察低調部署四周、避免劍拔弩...

華府睽違多年閱兵 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行；美國總統...

影／川普79歲生日實現閱兵夢！6600兵力震撼華府 全美50州同步爆抗議潮

美聯社報導，美國華府14日舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250周年，戰車、部隊與21響禮炮依序展現，這天適逢美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。