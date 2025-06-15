華府閱兵儀式慶祝陸軍建軍250周年 美民眾意見兩極

美國華府今天舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250周年，當天適逢美國總統川普生日。活動吸引大批民眾到場觀看，有人認為250周年是「重大的」時刻，「不論花費多少」，都應該要慶祝，也有民眾舉著標語到場表達反對意見。

美國陸軍建軍250周年紀念活動今年加碼在華府憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵儀式，當天恰逢川普（Donald Trump）79歲大壽。除了閱兵儀式，當天在華府國家廣場（National Mall）還有煙火秀。

由於華府天氣不穩，傍晚開始飄雨，閱兵儀式較原定時間提早約半小時開始，出動數千名士兵列隊行進，多架軍用直升機飛越天空，還有陸軍傘兵從軍機跳傘著陸。

美媒指出，這是自1991年第一次波灣戰爭（Gulf War）結束以來，在美國首都舉行最大規模的閱兵儀式。今天約有150輛軍用車輛、6600名士兵，以及數十架軍機在閱兵儀式登場，呈現美國陸軍發展史的各個重要時期。

根據美國陸軍說明，參與閱兵儀式的武器裝備包括M1A2艾布蘭戰車、UH-60黑鷹（Black Hawk）直升機、AH-64阿帕契直升機、CH-47契努克（Chinook）直升機，以及海馬士多管火箭系統（HIMARS）等。另外還有無人機、機器狗等先進裝備。

川普出席閱兵式並致詞表示，「（美國）軍隊讓我們得以自由，你們讓我們堅強」。他還說，「如果你威脅美國人民，我們的士兵就會來找你。你的失敗是注定的…因為我們的士兵從不放棄、絕不投降…」。

這場閱兵活動因花費高昂、觀感等問題而招致不少批評，華府閱兵式當天，全美各地民眾也串聯舉行多場「無王」（No Kings）抗議活動。不過，這場閱兵式仍吸引大批民眾到場觀看，有人下午到場舉著寫有「我們人民不侍奉任何國王」（We The People Serve No King）標語表達反對意見，也有人特地從別州來看閱兵。

71歲的路易斯（Michael Lewis）帶著10歲兒子到場觀看。過去曾在陸軍服役4年的他接受中央社記者訪問表示，「維持一支軍隊需要大量經費，但250周年是特別的一年，我對此沒有意見」，他唯一擔心的是，戰車行經馬路恐造成路面損壞而需要花大錢修復。

身穿美國國旗圖樣洋裝的葛瑞（Lisa Gray）受訪說，她特地開車3小時到華府觀看閱兵，「很開心看到陸軍歷史及美國的歷史」。她認為，250周年是「重大」時刻，「不論花費多少，我們都應該要慶祝」，許多美國軍人犧牲生命，「向他們致敬是很棒的事」。

另一名民眾強生（Edward Johnson）受訪也說，他跟妻子特地從奧克拉荷馬到華府看閱兵，慶祝美國陸軍250歲生日。來自軍人家庭、過去曾在美國陸軍服役的他還特別穿著20年前服役的軍服現身。

他認為，這次閱兵花費並不算高，為了表揚美國軍人的服務跟犧牲，「向你的國家致敬，這是很好的投資」。

強生表示，美國民眾有抗議的權利，不論他們的信念為何。美國最棒的事情之一就是言論權受到保護，只要是和平示威抗議，沒有訴諸暴力。