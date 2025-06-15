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美議員連環槍擊案2死2重傷！槍手「70人狙殺名單」曝1共通點

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國明尼蘇達州14日驚傳針對州議員的連環槍擊事件，造成2人喪命、2人重傷。FBI於14日公告槍手博爾特犯案時的打扮。美聯社
美國明尼蘇達州14日驚傳針對州議員的連環槍擊事件，造成2人喪命、2人重傷。FBI於14日公告槍手博爾特犯案時的打扮。美聯社

美國明尼蘇達州14日驚傳針對州議員的連環槍擊事件，造成2人喪命、2人重傷，57歲男性凶嫌博爾特（Vance Boelter）在逃。警方發現槍手遺留車內的「70人狙殺名單」有一個共通點，即多是支持墮胎權或提供墮胎者。

罹難者為明尼蘇達州州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）與其丈夫，兩人在住處遭嫌犯槍殺。該州參議員霍夫曼（John Hoffman）與其妻子則在另一地點遭同一嫌犯連開數槍，經手術後目前情況穩定。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，警方在槍手棄置的車內發現印有「不要國王日」（No Kings）反川普活動的傳單，以及一份包含近70名政界與公共人物姓名的「宣言」，其中包括支持墮胎權倡議者、提供墮胎者，以及來自明尼蘇達與其他州的州級與聯邦層級議員。

根據知情執法單位消息人士，名單包含明尼蘇達州長沃茲（Tim Walz）、聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）、聯邦參議員史密斯（Tina Smith），以及州檢察長艾里森（Keith Ellison）；名單中也有本次槍擊事件的兩名受害民主黨人。

多位消息人士透露，槍手目標名單中也出現多位墮胎醫師與支持墮胎權的行動者。兩名知情人士表示，名單上的多位民主黨議員都曾公開支持保障墮胎權的政策立場。

執法單位同時於一袋彈藥中發現一張父親節賀卡，收件人為嫌犯本人。

白宮發言人李維特在事件後迅速聲明表示，這起事件「顯然是對州議員的蓄意攻擊」，並強調司法部長邦迪（Pam Bondi）與聯邦調查局（FBI）已接手調查，誓言將涉案者依法嚴懲。

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