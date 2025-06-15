快訊

巴基斯坦擊落印度戰機一戰成名 「擊殺鏈」怎麼鍛造？

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

搭公車已讓座…仍被婦人當眾碎念「書念到那裡去了」 國中男學生委屈落淚

華府睽違多年閱兵 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行。記者陳熙文／攝影
為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行。記者陳熙文／攝影

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行；美國總統川普14日對美國陸軍表達感謝，並表示，一旦職責召喚，美國陸軍將無畏艱難，衝入戰場。

美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，現場有約6600名軍人、150部車輛和逾50架飛機參與活動，包括艾布蘭（M1）主力戰車、布拉德利（M2）步兵戰車、史崔克（Stryker）裝甲車、M109自走砲、黑鷹（UH60）直升機等皆現身遊行，遊行中也展示新式武器，包括無人機、無人戰車等，估計有20萬名民眾到場觀看。

這是華府自1991年慶祝美國在波斯灣戰爭勝利之後，再度舉行閱兵遊行。

恐天候不佳，川普提前抵達會場，閱兵遊行提前30分鐘，約於下午6時舉行，陸軍也穿著不同時期的軍服裝備依序出場；本次遊行預計花費2500萬美元至4500萬美元，路線循華府的憲法大道，從近林肯紀念堂出發，在抵達白宮附近後結束。

川普致詞時感謝陸軍為國家服務，稱讚陸軍的精神是永不放棄、永不投降，地球上也沒有軍隊比他們更強大、更勇敢，認為只要職責召喚，他們就會無畏艱難地衝入戰場。

閱兵遊行正逢川普79歲生日，在美國引發不少爭議，雖有參與民眾認為無所謂，但也有民眾說，「不想提到川普」；據了解，建軍慶祝活動早在川普上任就已經在做規畫，不過是川普大力支持納入閱兵遊行。

華府閱兵遊行期間，美國其他地方正舉行「不要國王」大規模民眾抗議，遊行現場也有零星民眾攜帶反川普的海報標語入場，但現場多數美國民眾都對遊行抱持正面態度。

有來自馬里蘭州的17歲年輕參與者對遊行表達興奮，認為閱兵遊行是愛國的表現，也認為遊行雖然花費不斐，但對凝聚美國人民而言是九牛一毛。

不過也有民眾認為，雖然國家理當對軍人付出的表達感謝，但遊行費用還是太過高昂，不過既然都已經花了人民的納稅錢，他還是選擇到場觀看遊行。

一名年輕參與者雪莉（Jake Shirley）則說，閱兵遊行在美國並不常見，當初聽聞華府將舉行閱兵，他感到驚訝，他的很多朋友都表達擔憂，稱這樣的閱兵在大眾的印象中可能與威權做連結。

現場也有不少軍眷參加活動，有兩名孩子從軍的米勒（Lynee Miller）特別從肯塔基州開車到華府參加遊行，並指出，她的長子也在遊行中亮相；米勒說，她家三代都有家族成員從軍，非常支持舉行閱兵式。

有一名退伍軍人坦言說，美國現在確實有些分裂，他出發前在網路上發文說要參加遊行，竟被批評是北韓人，但他表示，慶祝陸軍建軍250周年只是一次性的活動，認為這樣的花費是值得的，也認為慶祝活動有利於凝聚美國人民。

美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，現場有約6600名軍人、150部車輛和逾50架飛機參與活動，包括艾布蘭主力戰車、布拉德利中型裝甲戰車、史崔克（Stryker）裝甲車、M109自走砲、黑鷹直升機等皆現身遊行。圖為艾布蘭主力戰車。記者陳熙文／攝影
美國陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日於華府舉行，現場有約6600名軍人、150部車輛和逾50架飛機參與活動，包括艾布蘭主力戰車、布拉德利中型裝甲戰車、史崔克（Stryker）裝甲車、M109自走砲、黑鷹直升機等皆現身遊行。圖為艾布蘭主力戰車。記者陳熙文／攝影
為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行。記者陳熙文／攝影
為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行。記者陳熙文／攝影
為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行。圖為史崔克（Stryker）裝甲車。記者陳熙文／攝影
為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行。圖為史崔克（Stryker）裝甲車。記者陳熙文／攝影

華府 美國 川普

延伸閱讀

川普納坦雅胡「假失和」設局成功！伊朗誤判時間點遭襲擊 PTT熱議：連環計玩很大

讓步了？川普暫停ICE在農場、餐廳等工作場所執法

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

普亭致電川普祝生日快樂 雙方都盼結束中東衝突

相關新聞

美議員連環槍擊案2死2重傷！槍手「70人狙殺名單」曝1共通點

美國明尼蘇達州14日驚傳針對州議員的連環槍擊事件，造成2人喪命、2人重傷，57歲男性凶嫌博爾特（Vance Boelte...

星期人物／從爭議州長問鼎白宮 洛城暴動是紐森新轉機？

美國加州洛杉磯6月初爆發抗議掃蕩移民的執法衝突，總統川普未經州長紐森同意，直接調派2000名加州國民兵至洛杉磯平亂，創美國史上60年來首例，後來更加派700名陸戰隊員助威，針對紐森意圖昭然若揭。身為加州大家長又是民主黨2028問鼎白宮大位的熱門人選，紐森首當其衝，甚至怒嗆「有種就來抓我」。直球對決川普並非紐森原意，無非時勢使然。

影／華府閱兵 無人戰車現身 美陸軍裝備一次看

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，現場有約6600名軍人、150部車輛和逾50架飛機參與活動...

反川普大規模示威 舊金山數萬人響應盼為民主而戰

加州今天響應「無王日」（No Kings Day）抗議。在舊金山，數萬名民眾遊行至市民廣場，警察低調部署四周、避免劍拔弩...

華府睽違多年閱兵 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

為慶祝美國陸軍建軍250周年，川普政府14日於華府舉行閱兵式，這也是華府自波斯灣戰爭之後，睽違多年舉行閱兵遊行；美國總統...

影／川普79歲生日實現閱兵夢！6600兵力震撼華府 全美50州同步爆抗議潮

美聯社報導，美國華府14日舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250周年，戰車、部隊與21響禮炮依序展現，這天適逢美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。