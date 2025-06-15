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反川普大規模示威 舊金山數萬人響應盼為民主而戰

中央社／ 舊金山14日專電
十四日正好是美國總統川普七十九歲生日，也是美國陸軍建軍二五○周年，當天華府舉行美國罕見的閱兵。有公民團體發起「無王日」示威抗議，凸顯川普第二任以來的諸多爭議作為。 歐新社
十四日正好是美國總統川普七十九歲生日，也是美國陸軍建軍二五○周年，當天華府舉行美國罕見的閱兵。有公民團體發起「無王日」示威抗議，凸顯川普第二任以來的諸多爭議作為。 歐新社

加州今天響應「無王日」（No Kings Day）抗議。在舊金山，數萬名民眾遊行至市民廣場，警察低調部署四周、避免劍拔弩張對立氣氛。示威者凱迪說，民主法治對其他國家同等重要，不能讓世界倒退回威權主義。

美國總統川普（Donald Trump）就任後最大規模示威活動今天登場。全美各地有近2000場集會，北加州舊金山、奧克蘭、聖荷西等大城市串連響應。舊金山市民廣場前，美國國旗被倒掛象徵國家體制面臨危機，多面墨西哥國旗飄揚代表支持移民權利。

「我上次參加抗議活動已經是50多年前的事了，那時希望美國退出越戰。」高舉「公民非臣子」（Citizens not Subjects）的特林斯基（Donna Turlinski）向中央社記者表示，今天一定要站出來反抗，「我們很憤怒，他（川普）想奪走我們250年來的自由」。

就在全美示威的當下，華府舉辦了盛大的閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年。

70歲的普瑞斯利（Monica Pressley）為移民發聲：「我們不該去傷害那些來到這裡，不論是合法或非法的移民，不該無緣無故地摧毀他們的人生…我們重視人的價值。」

父母來自墨西哥、在美國出生長大的孟多薩（Miguel Mendoza）同樣指出，希望用行動表達對拉丁裔同胞、還有那些權利被剝奪者的支持。他表示，自己所認識的移民都很勤奮，看到一個個家庭被拆散，甚至看到合法居民被拘留，令他感到痛心。

孟多薩表示，「我們（移民家庭）來到這裡是為了追求更好的生活，我不認為妖魔化或犯罪化移民是對的事情。每個人來到這裡都是為了追求美國夢，移民本質上就是讓美國偉大（Make America Great）的力量，是這個國家的基礎，是這個國家的根本」。

不少示威民眾認為，美國的民主法治正遭遇前所未有的破壞。

「這個國家是一個民主國家，但川普試圖將民主制度改造成某種國王體制。」與丈夫一同現身集會的萊恩（Diane Lyon）說，來參加活動是期盼能以和平方式推動改變。

凱迪（Jim Cady）與同伴用柳丁、茄子、馬鈴薯等圖案製作標語，這在美國象徵「川普是獨裁者」。他說：「我們需要維護憲法、遵守法治，讓民主繼續延續下去。」

身為律師的凱迪認為，現在僅剩下司法系統可以拯救美國，因為民主黨在國會沒有制衡總統的能力，至少要等到2026年，他們才可能有機會奪回國會、改變現狀。

凱迪也表示，這不僅對美國而言十分重要，對全世界其他國家也同等重要，「我們必須信守承諾、支持盟友，站出來捍衛那些為了維護自由和民主制度而奮鬥的人。不能讓世界倒退回威權主義，也不能讓中國、還有俄羅斯這樣的國家橫行霸道」。

美國移民暨海關執法局（ICE）大規模掃蕩非法移民日前在洛杉磯引發暴動，無人駕駛叫車服務公司Waymo的車輛遭到燒毀，川普隨後向洛杉磯部署國民兵和陸戰隊，此舉掀起全國各大城市示威。川普今天在華府參加閱兵儀式，並度過79歲的生日。

舊金山的集會估計有數萬人參加。為避免暴力和騷亂，集會發起者召集示威者當維安志工，舊金山警方低調在外圍巡邏，避免全副武裝穿越人群、刺激抗議者的情緒。

十四日是美國總統川普七十九歲生日，當天華府舉行閱兵。有公民團體發起「無王日」示威，凸顯川普第二任諸多爭議作為。圖為當天在亞特蘭大的相關活動。（美聯社）
十四日是美國總統川普七十九歲生日，當天華府舉行閱兵。有公民團體發起「無王日」示威，凸顯川普第二任諸多爭議作為。圖為當天在亞特蘭大的相關活動。（美聯社）

舊金山 美國 移民

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