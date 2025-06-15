洛杉磯萬人聲援「無王日」 喊反對ICE執法歡迎移民

洛杉磯市中心及10多個城市今天湧現數萬人上街，聲援「無王日」示威，群眾喊口號「反對移民局突襲執法」，表達「我們歡迎移民」。

美國總統川普（Donald Trump）今天在華府舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年。全美各地串連的「無王日」（No Kings Day）在同一時間舉行，主辦單位號召百萬人抗議川普，活動名稱指控川普執政違反民主，諷刺他想當國王。

美國移民暨海關執法局（ICE）突襲執法，引發洛杉磯連日示威抗議，今天這場「無王日」活動，在洛杉磯市中心及洛杉磯郡十多個城市同步舉行，美國媒體統計約有數萬人上街。

示威群眾喊口號「這就是民主的樣貌」、「抗議就是愛國」、「不要國王」、「不要ICE，這裡歡迎移民」，活動現場人們揮舞美國國旗及墨西哥、宏都拉斯等拉丁美洲國家國旗，為拉丁裔移民發聲。

參與遊行的年輕女性鮑拉（Paula）向中央社記者表示：「我們在洛杉磯出生長大，生活在這個了不起的移民社會當中，移民勤奮工作、遵守法律，我認為聯邦政府不應該針對移民，這完全不對。」

同行的示威者莫尼卡（Monica）說：「我們今天在這裡，是為了幫那些無法發聲的人們講話。請記住，我們站在一起，在這裡支持你們、傾聽你們。我們會盡一切力量去幫助你們，讓事情回到正軌。」

洛杉磯的示威活動進入第9天，期間一度發生脫序場面，包括Waymo無人駕駛車遭到縱火、商家遭到破壞，至今大約500人遭到逮捕。不過今天的「無王日」示威場面大致和平，沒有發生嚴重的衝突場面。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）呼籲市民和平抗議，「全世界都在看著我們」。洛杉磯市警局長麥唐納（Jim McDonnell）也呼籲參與者「如果你是和平抗議，行使公民權利，我們會保護你；如果你是來破壞財物、傷害他人，我們會逮捕你」。