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紐約「無王日」示威 反川普口號震天

中央社／ 紐約14日專電
十四日是美國總統川普七十九歲生日，當天華府舉行閱兵。有公民團體發起「無王日」示威，凸顯川普第二任諸多爭議作為。圖為當天在亞特蘭大的相關活動。（美聯社）
十四日是美國總統川普七十九歲生日，當天華府舉行閱兵。有公民團體發起「無王日」示威，凸顯川普第二任諸多爭議作為。圖為當天在亞特蘭大的相關活動。（美聯社）

美國紐約地區今天有20多處舉行抗議總統川普的「無王日」示威活動，市警局在曼哈頓舉行的大型集會遊行，封閉中城第5大道，過程平和，民眾高喊反對濫捕移民與要求司法正義等口號。

紐約市曼哈頓、布魯克林、皇后、長島區與附近紐澤西地區，14日約有20多場民間自發舉行的「無王日」（No Kings Day）示威活動，其中以在市中心曼哈頓的集會遊行最為盛大。

大批民眾持反對川普（Donald Trump）與美國移民暨海關執法局（ICE）的自製標語，中午起聚集在市中心的布萊恩公園（Bryant Park），高喊要求司法正義、反對濫捕移民、川普濫權、不要國王與民主不死等口號。

遊行隊伍在陰雨中出發，警方封鎖42街與23街間的第5大道，示威民眾有序地在隊伍中高舉標語、呼喊口號，表達對川普政府近期在洛杉磯等地拘捕無證移民、濫用總統權力的不滿。

紐約市警方在布萊恩公園與第5、6大道等區域安排大批警力，警方在下午表示，期間大致平和，僅1人被捕。

日裔美籍的紐約市民古屋表示，對所有人和世界來說，美國面臨重大民主危機，希望展示立場、表達不滿，支持遭不當對待的民眾。

古屋指出，洛杉磯情況透過當地警力處理並非不可控制，但川普讓形勢變得更糟以便派遣部隊，這是違憲的。ICE對當地社區人們的行動是可惡、非法的。

紐約市約有320萬外國出生的居民，佔登記市民的36%，是美國主要的移民城市之一。ICE近期在工作場所與法院區域逮捕無證移民，引起社群高度不安。

十四日正好是美國總統川普七十九歲生日，也是美國陸軍建軍二五○周年，當天華府舉行美國罕見的閱兵。有公民團體發起「無王日」示威抗議，凸顯川普第二任以來的諸多爭議作為。 歐新社
十四日正好是美國總統川普七十九歲生日，也是美國陸軍建軍二五○周年，當天華府舉行美國罕見的閱兵。有公民團體發起「無王日」示威抗議，凸顯川普第二任以來的諸多爭議作為。 歐新社

紐約 移民 川普

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