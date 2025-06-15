華府盛大閱兵儀式同日 美國民眾走上街頭抗議

從洛杉磯到紐約，全美各地主要城市今天有數以萬計民眾走上街頭，參加反川普示威遊行。值此之際，華府即將舉行盛大閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年。

路透社報導，這是川普今年1月重返白宮以來，規模最大的示威活動。同日，華府舉行閱兵儀式，慶祝美國陸軍建軍250週年，數以千計的軍人、軍車將在華府遊行，軍機也將飛越華府上空。

今天也是川普的79歲生日。

反川普團體今天在全美各地策劃了近2000場示威活動，其中許多示威都以「無王日」（No Kings Day）為主題，主張無人能凌駕於法律之上。

不過，在明尼蘇達州，所有的「無王日」示威活動皆已喊停。該州的2名議員今天稍早遭槍擊，造成1名民主黨籍議員死亡，另名議員受傷。民主黨籍州長華茲（Tim Walz）表示，這是1起「出於政治動機的暗殺事件」。

德州公共安全局（Texas Department of Public Safety，DPS）則發布聲明稱，當局接獲可信的威脅訊息，指計劃參加今日示威活動的州議員可能成為攻擊目標，已疏散州議會與周邊地區。

在洛杉磯市中心，數以千計抗議民眾肩並肩走上街頭，遊行隊伍綿延約12個街區。

在中午時分，活動大致平和，現場美國國旗的數量超越墨西哥國旗，但不少美國國旗被倒掛。

在紐約，儘管下著雨，數以千計民眾仍聚集在曼哈頓中城區（Midtown Manhattan）的布萊恩公園（Bryant Park）。

許多人攜帶自製標語，響應「無王日」主題。美國男星馬克魯法洛（Mark Ruffalo）也在示威行列中，頭上戴著帽子寫著「移民」的帽子。