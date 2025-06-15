明尼蘇達2州議員及配偶遭槍擊 警方大規模搜捕槍手

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國明尼蘇達州州長華茲今天表示，1名冒充警察的槍手殺害該州的1名民主黨資深議員及其丈夫，這起事件顯然是「出自政治動機的暗殺」。另名州議員及其配偶也遭到同1名槍手擊傷，送醫治療後暫無生命危險。

路透社報導，華茲（Tim Walz）和執法人員告訴記者，罹難者是明尼蘇達州眾議會前議長霍特曼（Melissa Hortman）和她的丈夫馬克（Mark Hortman）。

華茲指出，槍手多次開槍射擊另名明尼蘇達州參議會議員霍夫曼（John Hoffman）與他的妻子後，轉往霍特曼夫婦的住所行凶。

根據執法部門，刻意裝扮成警察的槍手在與趕往霍特曼夫婦家的警察駁火後逃離現場。

執法人員在記者會上表示，警方正大規模搜捕嫌犯。嫌犯向警方開槍後，棄車徒步逃離，警方隨後在車內發現1份列有其他議員和官員名單的「宣言」。

受傷的霍夫曼夫婦目前已接受手術治療。華茲說，他「謹慎樂觀地」認為，兩人將可在「這次暗殺企圖」中倖存。

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