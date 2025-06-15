美明尼蘇達州議員遭槍擊喪命 川普矢言嚴懲涉案者

中央社／ 華盛頓14日專電

美國明尼蘇達州眾議會議員霍特曼（Melissa Hortman）和丈夫今晨遭槍擊身亡。總統川普表示，司法部長邦迪及聯邦調查局正調查此案，將依法對任何涉案人士進行最嚴厲起訴。

外媒報導，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）表示，霍特曼和丈夫遭槍擊身亡，「這似乎是一起出於政治動機的暗殺」。明尼蘇達州參議會議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子也遭到同一名嫌犯攻擊，兩人都被多次開槍，他們已接受手術治療。

消息傳出後，川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，他已聽取關於明尼蘇達州發生的「可怕槍擊事件」的簡報，這起事件似乎是針對州議員的「蓄意攻擊」。

他說，司法部長邦迪（Pam Bondi）及聯邦調查局（FBI）正在調查此案，「他們將依法對任何涉案人士進行最嚴厲的起訴。美國絕對無法容忍這種令人震驚的暴力行為」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩位州議員皆隸屬於明尼蘇達民主－農民－勞工黨（Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party）。

當局官員指出，嫌犯目前在逃，大規模搜捕行動正進行中。

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