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4矽谷高層加入美軍任中校 加快AI用於作戰

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國陸軍成立新單位「第二○一分遣隊」，招募高科技主管任高階顧問。知名人工智慧（ＡＩ）軟體技術公司帕蘭泰爾技術長桑卡、OpenAI產品長魏爾等四位矽谷菁英十三日宣誓就職陸軍預備役中校，擔任該單位主管。有報導認為這將加快ＡＩ用於軍事規畫和作戰。

美國陸軍公關單位十三日聲明，前述新單位目標是請科技主管擔任陸軍兼職顧問，參與具針對性的項目，幫助引領快速、可擴充的技術解決方案，以應對複雜問題。此舉措被視為美國陸軍轉型計畫一環，旨在使陸軍更精簡、更具智慧科技能力且更具殺傷力。

加入該單位的還有臉書母公司Meta技術長博斯沃斯和OpenAI前研究長麥克葛魯；四位新成員每年需為單位服務至少一百二十小時，可遠距作業，無需通過基本訓練。

報導說，帕蘭泰爾主要業務是協助政府、企業分析大量數據，美國政府是其最大客戶，美國中情局國安局、軍隊和警方都設置該公司系統，以追蹤恐怖分子、阻止駭客、驅逐非法移民、追訴金融犯等。帕蘭泰爾自二○○八年起持續和美國陸軍合作，去年拿到價值四點八億美元合約，接管陸軍將ＡＩ整合到戰爭各面向的「Maven計畫」。

OpenAI去年同意與國防科技新創公司Anduril Industries合作，將自家技術融入美軍用於對抗無人機攻擊的系統。Meta近來宣布和前述新創公司合作，對美軍出售擴增實境（ＡＲ）眼鏡。

美國陸軍公關單位說，四位科技主管就職，希望鼓勵更多科技人才為軍隊服務，同時不用放棄自身職涯，向年輕一代展示如何發揮軍中影響力。

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