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川普生日閱兵 號召20萬人到場觀看

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
慶祝陸軍建軍250周年，白宮14日舉行閱兵，圖為10日在北卡舉行的預演。 （歐新社）
慶祝陸軍建軍250周年，白宮14日舉行閱兵，圖為10日在北卡舉行的預演。 （歐新社）

慶祝美國陸軍建軍二五○周年，川普政府計畫十四日於華府舉行閱兵式，但天氣預報顯示十四日下午有可能出現雷暴雨，恐影響閱兵式；對此，陸軍發言人華倫表示，他們正密切注意天氣的變化，但現在閱兵式的計畫不變。

陸軍建軍二五○周年的慶祝活動和遊行十四日將於華府舉行，預期當日會有六六○○名軍人，以及一五○部車輛和逾五○架飛機參與活動；當日恰逢美國總統川普七十九歲生日。

根據ＡＢＣ報導指出，在車輛方面，預計有廿八輛艾布蘭主力戰車、廿八輛布拉德利中型裝甲戰車、廿八輛史崔克裝甲車和四台M109自走砲等；另外，陸軍也計畫展示火箭發射器和精準導引飛彈；在飛機方面，預計有二戰時期使用的C-47運輸機、P-51戰鬥機等，而黑鷹直升機和UH-1直升機也會現身活動。

美國獨立戰爭期間，第二次大陸會議在萊辛頓和康科德戰役之後，於一七七五年六月十四日投票成立大陸軍，並由華盛頓擔任總司令，今年慶祝建軍二五○周年；據了解，相關慶祝活動早在美國總統川普上任就已經在做規畫，不過是川普希望納入閱兵遊行

這場閱兵遊行預計花費二五○○萬美元至四五○○萬美元，遊行預計十四日下午六時卅分開始，路線循華府的憲法大道，從近林肯紀念堂出發，擬抵達白宮附近後結束，預估沿途約有廿萬人到場觀看；這是華府自一九九一年慶祝美國在波斯灣戰爭勝利之後，再度舉行閱兵遊行。

川普近日表示，最近很多國家都在慶祝二戰勝利，但美國贏得了戰爭卻是唯一沒有慶祝勝利的國家，並表示，如果不是因為美國，盟友可能要講德語或日語。

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