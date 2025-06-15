加密貨幣有夠好賺？財報揭露 川普去年進帳至少180億

根據十三日公布的財產申報單，美國總統川普過去一年從加密貨幣、高爾夫俱樂部和其他創投事業進帳逾六億美元（台幣約一八○億元）收入。白宮尚未對此置評。

該申報單似乎涵蓋去年，顯示川普不只因投入加密貨幣而財富大增，也從開發事業的收費與其他事業的營收大賺特賺。根據路透估算，川普申報的資產總值至少十六億美元（台幣約四七九億元）。

川普雖曾指稱，已將擁有的事業轉移至一個信託基金，由其子女負責管理。但這份最新申報單顯示，這些事業的收入最終仍歸川普。如此情況此前已使他被批評未利益迴避。以加密貨幣為例，川普一月回任後使美國相關政策轉向。

該申報單未註明涵蓋時期，但從列出的加密貨幣細節與其他資訊研判，應為去年一至十二月，代表川普家族加密貨幣創投事業所籌募的資金大多未包含在內。

川普家族除已從去中心化金融公司「世界自由財務」賺進逾四億美元（台幣約一二○億元），還涉足比特幣挖礦及數位資產的指數股票型基金。

該申報單顯示，世界自由財務的代幣銷售為川普帶來五七三五萬美元（台幣約十七億元）收入，他在這間創投公司持有一五七點五億枚「治理代幣」。

川普的帳面資產一大部分與他持有的「川普媒體與科技集團」股份有關，這是其自創社群媒體真實社群的母公司。川普還持有總值至少二億一一○○萬美元（台幣約六十三點一億元）的被動投資，去年為他賺進至少一二○○萬美元（台幣約三點六億元）。其中最大部位是在另類投資基金管理公司「藍鴞資本」，以及由嘉信理財與景順集團管理的公債基金。