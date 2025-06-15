快訊

美民主黨籍州議員夫婦遭暗殺身亡 槍手冒充警察登門行凶

普亭致電川普祝生日快樂 雙方都盼結束中東衝突

美國總統川普狂吸金 年收入6億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

公開財務揭露報告顯示，美國總統川普去年加密幣、高爾夫球俱樂部、授權和其他事業收入超過6億美元，光是一家加密幣事業就創造近6,000萬美元收入，凸顯擁抱數位資產業為川普帶來的效益。

美國政府倫理辦公室（OGE）13日公布總計長達234頁的川普年度財務揭露報告，這份報告未說明涵蓋期間，但從列出的加密幣細節與其他資訊來看，數據可能統計至2024年12月底。根據報告，去年成立的加密幣平台世界自由金融（World Liberty Financial）貢獻川普5,735萬美元收入，是前幾大收入來源之一。

世界自由金融發行數位代幣，川普持有該公司股份。根據世界自由金融網站，川普三名兒子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）、艾瑞克·川普（Eric Trump）及拜倫·川普（Barron Trump），是該公司共同創辦人。

由於川普旗下迷因幣$TRUMP直到1月才問世，該迷因幣未出現在這份報告，但$TRUMP預估已賺進3.2億美元費用。不過，川普控制的公司及合作夥伴如何分享這筆收入，目前還不得而知。

揭露報告也顯示，川普旗下三座位於佛羅里達州的高爾夫球度假村，以及鄰近這些度假村的海湖莊園私人會員俱樂部，合計至少創造2.17億美元收入。另據路透估算，川普被動投資收入至少1,200萬美元，投資總規模至少2.11億美元。

川普去年也賺進大筆權利金，例如杜拜一項建案衍生的授權費就逼近1,600萬美元。

財務 美國 川普

延伸閱讀

「才跌1%也叫狂瀉？」以伊開火拖累美股 網友：川普嘴砲威力更大

美伊核談判 成以色列突襲伊朗完美掩護？

川普早知以色列要攻伊朗 稱仍有空間談成核協議

全美串連無王日抗議前夕 200名陸戰隊抵洛杉磯

相關新聞

槍殺眾議員嫌犯曾受沃茲任命 車上有「不要國王」標語

紐約郵報（New York Post）14日下午引述消息人士報導，警方正在搜捕57歲的博爾特（Vance Luther ...

川普生日閱兵 號召20萬人到場觀看

慶祝美國陸軍建軍二五○周年，川普政府計畫十四日於華府舉行閱兵式，但天氣預報顯示十四日下午有可能出現雷暴雨，恐影響閱兵式；對此，陸軍發言人華倫表示，他們正密切注意天氣的變化，但現在閱兵式的計畫不變。

4位矽谷高層加入美軍任中校 加速AI用於作戰

美國陸軍成立新單位「第二○一分遣隊」，招募高科技主管任高階顧問。知名人工智慧（ＡＩ）軟體技術公司帕蘭泰爾技術長桑卡、OpenAI產品長魏爾等四位矽谷菁英十三日宣誓就職陸軍預備役中校，擔任該單位主管。有報導認為這將加快ＡＩ用於軍事規畫和作戰。

「不要國王」撞期閱兵日 全美2千場示威反川普

為慶祝美國陸軍建軍二五○周年，川普政府預計十四日於華府舉行閱兵式，不過美國民間十四日也預計發起「不要國王」（No Kings）抗議，計畫在全國各地發動超過二千場抗議行動，預期規模將超越四月舉行的「把手拿開」（Hands Off）抗議行動。

美國總統川普狂吸金 年收入6億美元

公開財務揭露報告顯示，美國總統川普去年加密幣、高爾夫球俱樂部、授權和其他事業收入超過6億美元，光是一家加密幣事業就創造近...

明尼蘇達州民主黨議員夫婦遭暗殺身亡 槍手冒充警察登門行凶

綜合媒體報導，明尼蘇達州州眾議會民主黨領袖梅麗莎·霍爾曼（Melissa Hortman）周六凌晨遭槍殺身亡，她的丈夫也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。