美國德州遭遇洪患 至少10人喪命數人失蹤
美國德州地方官員今天通報，當地降下暴雨引發洪災，已造成至少10人死亡，還有數人失蹤。
德州當地電視台KENS 5報導，聖安東尼奧市（San Antonio）昨天早上降下暴雨，導致道路遭洪水淹沒，還有多台車輛被沖到附近的河床。
法新社報導，聖安東尼奧市政府官員指出，截至今天下午，已經有10人殞命。
市政府官員還提到，自從洪災發生以來，救難人員已執行超過70次水上救援。
科學家長期以來一直警告，人為化石燃料排放造成的氣候變遷，正在提高暴雨等極端天氣事件發生的可能性、強度及持續時間。
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