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日鐵獲准收購美鋼 日媒：日美聯手與中互別苗頭

中央社／ 東京14日專電
美國總統川普今天下令修改前朝阻止日本製鐵（圖）收購美國鋼鐵一案，他說，只要簽訂國安保障協定，就同意批准交易。圖／路透社
美國總統川普今天下令修改前朝阻止日本製鐵（圖）收購美國鋼鐵一案，他說，只要簽訂國安保障協定，就同意批准交易。圖／路透社

美國總統川普今天下令修改前朝阻止日本製鐵收購美國鋼鐵一案，他說，只要簽訂國安保障協定，就同意批准交易。日媒指出，日美聯手，可與掌握全球約半數鋼鐵生產的中國勢力互別苗頭。

日本產經新聞報導，有關日鐵（Nippon Steel）收購美鋼（US Steel）的計畫，因受到對美國總統大選具影響力的美國聯合鋼鐵工會（USW）反對，問題被政治化；如今因美國政府擁有美鋼經營重要事項的否決權，持有所謂的特殊「黃金股」，日鐵收購美鋼的計畫終於談妥。

日鐵承認在收購美鋼後，在美鋼的企業管理、生產及通商的因應上，美國政府擁有一定程度的監督權限。

產經報導指出，有關美國政府持有「黃金股」否決權的範圍、安全保障協定內容的詳情，並未對外界公布。但一般認為，美國政府的介入權限有限。

日鐵表示，美國政府在審核收購計畫的過程中，有關日鐵收購後的美鋼經營體制，過半數的董事是擁有美國國籍者；經營層的核心成員也是擁有美國國籍者。「黃金股」的權限是在可容許的範圍，日鐵可確保經營的自由度。

報導說，全球的鋼鐵市場，持續生產過剩的中國擴大出口擾亂市況。在此情況下，美國市場因美國川普政府的高關稅政策，得以防止廉價的鋼材流入。有關電動車（EV）的馬達等所使用的電磁鋼板，日鐵擁有專利技術，今後這方面的需求將擴大。

日鐵將美鋼完全納為子公司，今後將100%善用自家公司的技術，將美國市場納入成長的規劃。

收購計畫公布時，全球鋼鐵生產排名第4的日鐵，與美鋼整合後，排名理應上升至排名第3，但世界鋼鐵協會2024年生產實績資料顯示，日鐵與美鋼合併後，仍僅排名全球第4。

這主要是美國政府因政治考量，導致日鐵收購美鋼的計畫觸礁之際，全球排名第3的中國的鞍鋼集團生產持續擴大，美鋼的業績下滑。美鋼2024年的生產從2023年的第24名大幅後退至第29名。

日鐵收購美鋼的資金約141億美元。此外，日鐵將更新美鋼的生產設備、引進新設備等，到2028年之前，計畫投資約110億美元。

日鐵專利技術移轉後，美鋼將徹底強化，將來日鐵利用氫能製鐵等新世代領域，可望出現日美合作的情形。但這須做巨額投資，除了投資負擔大之外，視日鐵收購美鋼所承受的財務負擔而定，日鐵的信用評等可能大幅調降。

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