川普狂吸金！代言聖經年賺逾3800萬 加密幣事業撈17億

公開財務揭露報告顯示，美國總統川普去年加密幣、高爾夫球俱樂部、授權和其他事業收入超過6億美元，光是一家加密幣事業就創造近6,000萬美元收入，凸顯擁抱數位資產業為川普帶來的效益。

美國政府倫理辦公室（OGE）13日公布總計長達234頁的川普年度財務揭露報告，這份報告未說明涵蓋期間，但從列出的加密幣細節與其他資訊來看，數據可能統計至2024年12月底。根據報告，去年成立的加密幣平台世界自由金融（World Liberty Financial）貢獻川普5,735萬美元（新台幣17億元）收入，是前幾大收入來源之一。

世界自由金融發行數位代幣，川普持有該公司股份。根據世界自由金融網站，川普三名兒子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）、艾瑞克·川普（Eric Trump）及拜倫‧川普（Barron Trump），是該公司共同創辦人。

由於川普旗下迷因幣$TRUMP直到1月才問世，該迷因幣未出現在這份報告，但$TRUMP估計已賺進3.2億美元費用。不過，川普控制的公司及合作夥伴如何分享這筆收入，目前還不得而知。

揭露報告也顯示，川普旗下三座位於佛羅里達州的高爾夫球度假村，以及鄰近這些度假村的海湖莊園私人會員俱樂部，合計至少創造2.177億美元收入。另據路透估算，川普被動投資收入至少1,200萬美元，投資總規模至少2.11億美元。

川普去年也賺進大筆權利金，例如杜拜一項建案衍生的授權費就逼近1,600萬美元，印度一項建案開發費達到1,000萬美元，越南一項開發案授權費則是500萬美元。掛上川普大名或外型神似川普的許多商品也是權利金收入來源，號稱唯一獲得川普正式代言的葛林伍德聖經（Greenwood Bible）貢獻130萬美元（新台幣3,856.8萬元）收入，Trump Watches讓川普進帳280萬美元，另一筆250萬美元收入則來自Trump Sneakers和Trump Fragrances。

另外，川普旗下非同質化代幣（NFT）也創造116萬美元收入，第一夫人梅蘭妮則透過自己的NFT藏品賺進約21.67萬美元授權費。路透估算，川普申報的資產總價值至少16億美元。